地產中介現在助跌房價了嗎？

中評社北京11月26日電／據證券時報網報導，大概一兩年前，輿論圈裡流傳一個事例：有業主為了賣房子，把中介拉個群，除了提供話術之外，還時不時紅包轟炸一下籠絡感。中介領客戶來看房，該業主就給中介紅包。房子的冰箱裡放著飲料，中介帶客戶來可以取用，如果成交，該業主還會單獨給中介一筆費用。



除了把信息展示在專業軟件上，該業主還在短視頻平台上做推廣，主動聯繫短視頻創作者，他們往往都是中介，創作者從小區開始，錄下房間的角角落落，對客廳、陽台、房屋格局等進行一番點評。此外，該業主的購房歷史，家庭情況，對房屋的維護和看法等也有直觀展示，潛在購房者短時間內就能大概瞭解情況。



更重要的環節其實是價格展示，這時候往往有三四個價格：購買價、此前掛牌價、希望成交價。創作者這時候就開始使用話術，模式基本一致：現在行情不好，各行各業都比較困難，你給一個很誠信的價格，比市場價要低一些才能快點成交，否則市場價繼續下降，到時更為被動。



該業主接話表態：我也瞭解市場情況，已經降了很多，這個價格已經很有誠意了。



創作者會繼續規勸該業主認清現實，拿著手機摁一下計算器，算一下均價，然後告訴該業主：最好掛這個價格，才能在一兩周內成交。



該業主往往會表達強烈不滿，甚至有人會發火，表示若是這個價格就不賣了。然後雙方繼續協商，給出一個最低價；或者留口信稱，有意向客戶再見面詳談。



視頻拍到最後，整體呈現的效果是，這房子很不錯，創作者已經提前拿著砍刀，幫購房者把價格砍到位了。



有人在留言裡表示，這視頻是劇本，雙方早已排練好。



即使是劇本，劇情如此類似，也說明現在市場行情對業主一方很不利，業主願意接受砍價，說明買房一方很不踴躍。

