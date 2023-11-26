經濟實象和經濟學幻象

中評社北京11月26日電／據證券時報網報導，對經濟學感興趣的人很多，這是一個門檻很低的學科，但也存在“鄙視鏈”，比如研究新古典經濟學的主流學者看不起其他經濟學派，喜歡用計量和數學方法的看不起用輕鬆易懂語言和定性分析寫文章的經濟學家。而經濟學者又分為理論派和實踐派，有學院經濟學者和市場經濟學者之分，更不用提待在象牙塔裡研究經濟學的人，和雲山霧罩侃經濟的草根派了。



但是，所有以經濟學研究為生的人都會有共同的困惑：經濟學是不是科學？該怎樣研究經濟學才有價值？這個問題屬於經濟學方法論範疇，幾乎每個學有所成的經濟學家都有自己信奉的研究方法論。筆者從事經濟研究20多年，逐漸對這兩個問題有了一些模糊認識，最近讀了迪爾德麗·麥克洛斯基的《經濟學的修辭》和《經濟學的敘事》之後，覺得答案更清晰了。



現代經濟學因追隨量化、實證的研究方式而自視為一門科學，這是近百年經濟學給人們留下的印象。有些高校早已把經濟學專業當作“理科”招生了，學術論文裡如果不使用數學模型或計量方法就“不入流”。麥克洛斯基卻敢於一針見血地指出：經濟學是文學性的；經濟學家並非專家，而是使用修辭技藝的說服者。這個觀點並非稀少，諾獎得主希勒近年出版了《敘事經濟學》，為凱恩斯寫傳記的斯基德爾斯基在《經濟學怎麼了》裡指出“數學語言必須被視為說服藝術的一部分，而不是論證藝術”。



如果經濟學裡的數學模型和計量方法不屬於論證，這和作者的觀點不謀而合。《經濟學的修辭》剖析了保羅·薩繆爾森、加裡·貝克爾、羅伯特·索洛、羅納德·科斯、威廉·福格爾等經濟學家的文章，指出他們在論證時大量使用“隱喻”“類比”“訴諸權威”等修辭的事實。麥克洛斯基希望經濟學者能夠反思其對科學研究的定義。她擔憂經濟科學的主流已變成統計檢驗的沙盒遊戲。



作者沒有全盤否定經濟學具有一定的科學性，而是認為好的科學也需要好的語言。她呼籲經濟學家對修辭予以重視，從而將經濟學重新帶回到以人類為主體的對話中。提供基於對經濟學語言理解的最基本的語言修辭構架，使人們可以更快、更容易、更好地理解經濟語言。這就是基於隱喻和敘事的經濟學，也是希勒教授那本書嘗試的方法。



麥克洛斯基指出，經濟學會用到四種修辭技術，分別是事實（fact）、邏輯（logic）、隱喻（metaphor）、故事（story）。前兩種與後兩種修辭，在可靠性上具有極大的差別。在自然科學研究中，數學模型是一種論證方法，而在經濟學裡就是一種隱喻。儘管很多經濟學家一直自以為在使用科學，實際上一直在使用修辭。比如“經濟起飛”，經濟怎麼可能起飛？這個隱喻的最初發明者，無非是想表達衡量經濟的GDP數據有向上趨勢。而面對新經濟現象時，很多學者用的是類比方法，比如將傳統金融市場和產品形態映射到數字經濟，提出“數據要素市場”、“數據信托”等。今天的經濟學研究，無論是數學模型還是隱喻方法，都是不假思索地直接引用，最終得到的必定是一個並不真實存在的東西。幾乎沒有人會仔細考慮這樣的隱喻是否恰當，使用這些隱喻的理由是否充分。

