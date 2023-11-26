中評社北京11月26日電／據證券時報網報導，近期，有關中國高鐵建設問題，又成了一個熱點話題。許多論者甚至得出結論：“高鐵建設已經是過度基建、無效基建的重災區。”其所憂心的是，當前的高鐵建設可能出現過度投資、過度負債問題。



事實上，這是一個周期性話題，每隔一段時間就會出現。早於2019年1月，一篇由北京交通大學教授趙堅所撰的《謹防高鐵灰犀牛》，就一度在互聯網上刷屏。趙堅認為，世界最大規模的中國高鐵網絡和過低的高鐵運輸密度（運輸收入），預示著重大金融風險。繼續進行的大規模高鐵建設，將給中國鐵總和地方政府，造成更加巨大的債務負擔，進而成為撞擊中國經濟的灰犀牛。



就上述觀點，我的看法是：中國的高鐵建設確有趨於泡沫化的傾向，如果中國經濟仍是由“鐵公基”建設驅動，未來出現高鐵債務危機，進而成為撞擊中國經濟的灰犀牛也是必然。畢竟鐵路建設有邊際，不可能無限擴張，一旦建設趨於飽和，經濟發展的可持續性也將難以為繼。但同時我們也須注意到的是，這種泡沫化並非一無是處，美國鐵路建設大狂潮的經驗，就證實了這點。



1862年美國國會通過了《太平洋鐵路法案》，以此為起點，其後30年時間裡，包括聖菲鐵路、南太平洋鐵路在內的數條鐵路線路相繼建成。到1900年時，美國的鐵路總里程已高達30.5萬公里。



正如前面提及的，鐵路的需求量是有邊際的。到1893年，隨著大北方鐵路完工，鐵路趨於飽和，鐵路修不下去了，美國的經濟隨之衰退，這便是1893年大恐慌。但與此同時，我們也不能否認這樣一個事實，那就是：1862～1893年美國鐵路建設狂潮，是與美國崛起完全同步的。正是這30年裡，美國完成了從徹底的農業國，向一流工業國的轉型；也是於該時期，美國經濟實現了對西歐國家的全面超越。



事實上，美國哥倫比亞大學教授菲什洛（Albert Fishlow）就高度評價鐵路對美國經濟的帶動作用，在《19世紀和20世紀初的美國國內交通運輸》一文裡，他這樣寫道：“鐵路的出現節省了成本，從而獲得了高於利率的社會收益。”



鐵路為美國帶來了哪些社會收益呢？美國經濟史學家羅斯托（Walt Whitman Rostow）做了回答。在《經濟增長的階段》一書裡，他這樣寫道：“對於經濟起飛而言，或許至關重要的是鐵路的發展，它帶動了現代煤炭、鋼鐵和機械製造業的發展。許多國家現代基礎工業部門的增長，都可以直接追溯到興修尤其是維護重要大型鐵路系統的需求。”



有學者測算過鐵路中鐵軌、設備及維修對於鐵的總需求量。這些研究表明，19世紀50年代之前，鐵路的貢獻很小。1840－1850年，鐵路消耗的全部鐵量僅占美國國內生鐵產量的7%，到了1856年至1860年，這一比例則開始上升。相對的增長結果更能說明問題，19世紀40年代，鐵路的需求變化吸收了供給增長的17%。而50年代，這一數字則超過了100%。到1860年，軋制的鐵軌占全部軋制鐵產品的40%以上。鐵軌廠是當時美國最大的工廠，並且發揮著技術帶頭人的作用。相較於戰後，戰前的這波繁榮還僅僅只是前奏而已。1867年至1891年，鐵軌包攬了全年50%以上的酸性轉爐鋼產量。同樣，設備及維護也供不應求，鐵路對鋼鐵工業的影響可見一斑。

