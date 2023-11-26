朱立倫再表態　衹有侯趙配能幫藍小雞站台

朱立倫表示，衹有侯趙配能幫藍營小雞站台。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月26日電（記者 張嘉文）針對藍白合破局後，民眾黨候選人柯文哲被質疑選舉觸角伸不出去的問題，中國國民黨主席朱立倫今天受訪時表示，政黨之間大選屬於競爭態勢，衹有黨籍候選人侯友宜和趙少康可以幫所有國民黨的小雞（“立委”選將）站台，如果在地方有和民眾黨彼此合作關係，當然地方“立委”或民代間還是可以合作。



朱立倫今天早上與副主席連勝文、秘書長黃健庭等人出席國民黨內湖南港區“立委”候選人李彥秀的競選總部成立大會，在侯友宜、趙少康離場接力助選。



媒體詢問接下來國民黨會攻擊或者是邊緣化柯文哲？朱立倫嘆了口氣說，大家都很清楚，“我們期待到最後一秒鐘，真心換不回任何合作，衹有拚戰到底”，國民黨大家都同仇敵愾，拚戰到底，拚戰到底目標是政黨輪替，不能讓民進黨賴清德當選，下架民進黨，原來支持別的候選人的朋友都會歸隊，大家共同朝總目標拚戰到底。



至於有報導傳出，侯友宜11月23日於君悅飯店藍白會談時唸出柯文哲簡訊，是由朱立倫建議？



朱立倫未承認也未否認，他說，當天的狀況是一再受辱、被誤解，侯友宜徵得柯文哲同意後唸出簡訊，這也是國民黨在被曲解之下必須回應的行動。



談到柯文哲昨日仍於臉書指出，柯侯配民調仍贏過侯柯配的問題，朱立倫表示，這種堅持自己會贏、非自己不可的行為，就是把小我放很大，但國民黨目標是為了台灣人民，所有都可以放下，傾團隊之力努力，侯友宜、趙少康、韓國瑜與其他區域和不分區“立委”都是拚盡所有力量，為台灣人民打拚到底。