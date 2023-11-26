新華時評：元首外交引領中美關係再出發

10月29日，飛虎隊老兵莫耶一行人在北京八達嶺長城合影留念。當日，美中航空遺產基金會訪華代表團成員陸續抵達北京。 中評社北京11月26日電／據新華社報導，“中美關係的根基是由人民澆築的”“中美關係的大門是由人民打開的”“中美關係的故事是由人民書寫的”“中美關係的未來是由人民創造的”。在美國舊金山之行中，習近平主席應邀出席美國友好團體聯合舉辦的歡迎宴會並發表重要演講，60多次提到“人民”這個詞，深刻闡述中美人民之間的友好交往對中美關係健康穩定發展的重要意義，深情期盼不斷匯聚中美兩國人民力量，持續推進中美友好事業。



回望歷史，中美兩國人民的交往源遠流長。200多年前，美國商船“中國皇后號”跨洋過海首航中國。150多年前，數以萬計的中國工人同美國人民一起，鋪設了橫貫東西的美國太平洋鐵路。二戰期間中美兩國人民用血與火鍛造了“飛虎隊情誼”；50多年前，中美運動員用“乒乓外交”拉開中美關係改善和發展的歷史序幕；“鼓嶺之友”延續了百年友誼佳話；費城交響樂團續寫了跨越50年的音樂新篇……長期以來，中美人民之間的友好往來為促進中美關係發揮著獨特的積極作用，成為中美關係發展的“粘合劑”。過去50年，中美關係發展雖歷經風雨，但中美民間的友好交往從未中斷。正是中美人民的雙向奔赴，讓中美關係一次次從低谷重回正道。



“任何一項偉大事業要成功都必須從人民中找到根基、從人民中集聚力量、由人民來共同完成。中美友好就是這樣一項偉大事業。”長期以來，習近平主席高度重視並積極推動中美民間交往。他深刻指出，中美關係基礎在民間，希望在人民，未來在青年，活力在地方。在京會見美國各界人士，向“鼓嶺緣”中美民間友好論壇等活動致賀信，復信美國華盛頓州“美中青少年學生交流協會”，在舊金山同他首次訪美時的老房東、延續了40年友誼的艾奧瓦州友人等友好人士代表親切會面、共憶往事……習近平主席以真誠與真情親自推動中美民間友好往來，贏得兩國各界友好人士的深切認同。美國飛虎隊家族後人、鼓嶺歷史文化研究者穆言靈感慨地說：“習主席與我們都是民間友誼的積極推動者，特別感謝習主席提升了中美兩國人民之間友誼的重要性，這份友誼關乎未來。”



在中方積極推動和雙方共同努力下，進一步暢通和持續推進中美人文交流成為中美元首會晤的重要主題。去年11月舉行的巴厘島會晤中，中美兩國元首達成共識，“同意中美人文交流十分重要，鼓勵擴大兩國各領域人員交往”。在剛剛結束的舊金山會晤中，習近平主席提出中美要共同促進人文交流，鼓勵和支持兩國人民多來往、多溝通，為中美關係健康發展夯實基礎。兩國元首達成重要共識，將推出更多便利人員往來、促進人文交流的措施，包括增加中美客運直航航班，舉辦中美旅遊高層對話，優化簽證申請流程等。為擴大中美兩國人民特別是青少年一代交流，中方表示未來5年願邀請5萬名美國青少年來華交流學習。中國人民對外友好協會美大部主任沈昕表示，將從民間、地方、青年等不同層面積極規劃下一階段工作，為中美關係發展注入更多的活力和暖意。