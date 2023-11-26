陳幼堅：穿梭在東西方之間的創作旅程

陳幼堅在香港接受新華社記者專訪。 中評社北京11月26日電／據新華社報導，提到陳幼堅這個名字，或許有些人並不熟悉，但很多人看過他設計的作品。從李錦記品牌到可口可樂中文商標，從香港國際機場、上海外灘美術館到國家大劇院標識……這些令人印象深刻的設計，均出自他之手。



他曾為張國榮、張學友等眾多香港知名藝人設計過唱片封面及演唱會海報，他設計的海報和腕表還被美國舊金山現代美術博物館永久收藏。



從廣告人、設計師到收藏家，陳幼堅在藝術道路上已走過50多個年頭，獲得過600多個香港和國際獎項。他說：“我的人生，就像是一趟穿梭在東方和西方之間，關於創作和收藏的旅程。”



被“遺傳”的藝術天賦



剪裁考究的襯衫，配上復古圓框眼鏡和圍巾，勾勒出陳幼堅的標誌性形象。與大多數設計名家不同，陳幼堅並非科班出身，也沒接受過專業系統的設計課程學習，他的藝術啟蒙源自他不曾進過學堂卻很有藝術天賦的父親。



“小時候，我家開了間水果店，那些從外地運到香港的水果被裝在一個個木箱子裡，箱子用完後就成了廢品。”陳幼堅說，但在父親眼裡，那些木箱可不是無用的包裝，而是等待被賦予新生命的創作材料。



父親將那些箱子帶回家後，做成了凳子、桌子和各式各樣的家具，做完後刷上一層亮油，有時還會加些特別的裝飾，設計精妙，細節考究。每次父親進行改裝工作時，年少的陳幼堅總會在旁擔任小幫手。



“父親將他的藝術感很好地遺傳給了我。”陳幼堅說，“一般人看東西看到的只是平面物體本身，而在我腦海中呈現的圖像卻是立體的，有一種特殊的布局和空間感，我能看‘穿’物體背後的隱形線條。”