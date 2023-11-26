李家超在社交媒體發文，寄望參加研修班的政治委任官員能將所見、所聞、所學，在各自的工作崗位上學以致用，為香港做實事、做成事、謀發展。 中評社香港11月26日電／據大公報報導，香港特區行政長官辦公室主任葉文娟近期率領30多名特區政府副局長和政治助理，組成政治委任官員國家事務研修及考察團，赴北京和南京參加國家事務研修課程及考察。他們25日完成研修及考察回港。香港特區行政長官李家超在社交媒體發文表示，寄望各位政治委任官員將此行的所見、所聞、所學，在各自的工作崗位上學以致用，為香港做實事、做成事、謀發展。



歷年來規模最大一次



這次研修班是本屆特區政府上任後，首次舉行的政治委任官員國家事務研修班，亦是歷年來規模最大的一次。李家超昨日在社交媒體發文指，感謝中央政府支持、國務院港澳辦協調國家行政學院舉辦這個研修班，為特區政府的政治委任官員提供培訓，更特別感謝國務院港澳辦主任夏寶龍在北京接見他們。



李家超強調，本屆特區政府上任後，一直從“治理體系”、“治理能力”和“治理效能”著手，著力提高治理水平，鞏固和提升管治團隊的領導力和執行力。相信這次的研修課程及考察能加強政治委任官員對國家的歷史、政治體制、法律制度、重要政策，和最新社會經濟情況的認識。他寄望各位政治委任官員將此行的所見、所聞、所學，在各自的工作崗位上學以致用，為香港做實事、做成事、謀發展。



考察團獲夏寶龍接見



葉文娟昨日在機場見記者時表示，不論是政治委任官員及公務員團隊都一直希望深入瞭解國家的政策和方向，在應對香港問題上更有國家觀、國際觀及大局觀，形容今次的研修班只是第一步，特區政府會舉辦不同研討會，或邀請內地的重量級講者來港作出講解，持續培訓。



香港政治委任官員國家事務研修及考察團，過去一周在北京和南京研修學習，並在11月21日獲國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍接見。研修考察團還在國家行政學院接受了三場專題講授，參觀了中國共產黨歷史展覽館。在南京期間，考察團深入瞭解內地在創新科技、智慧城市、環保生態、文旅產業等方面的發展，參觀了《南京條約》史料陳列館，並與江蘇省副省長方偉和南京市委常委、副市長鄧智毅會面。