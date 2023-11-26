中房協第14屆科學發展論壇代建分論壇召開

圓桌論壇環節 中評社北京11月26日電／據新華社報導，1月23日，第十四屆中國房地產科學發展論壇代建分論壇，在杭州市召開。活動由中國房地產業協會主辦，中房協代建分會及綠城管理承辦，政府及協會領導、行業專家、代建企業代表齊聚一堂，共話新模式，共商新發展。



繼22日第十四屆中國房地產科學發展論壇主論壇活動上，中國房地產業協會代建分會正式官宣成立後，在23日的代建分論壇上，首先舉行了代建分會會長、執行會長、副會長及副秘書長的任職儀式。中國房地產業協會副會長王惠敏向代建分會會長張亞東頒發任職證書。



分論壇上，中國房地產業協會代建分會會長張亞東，中國房地產業協會代建分會副會長丁祖昱，廣發證券首席分析師樂加棟，分別做代建行業相關主題演講。



張亞東從認識新模式、學習新模式、實踐新模式、分享新模式四個角度，詳細拆解代建作為行業新模式，其特徵、現狀、政策導向及未來趨勢。他認為，房地產行業發展至今已面臨“四大變化”：從發展階段來看，房地產市場從增量時代變為存量時代；從供求關係來看，過去房地產市場的供不應求已轉變為供大於求；從市場結構來看，從剛需為主變為改善為主；從房屋功能需求來看，從金融屬性回歸居住屬性。基於上述變化，行業向新發展模式轉型迫在眉睫。



作為代建分會會長，張亞東表示，協會未來將以服務為宗旨，更好地為會員單位做好服務工作，推動行業內部自律，嫁接更多資源，促進行業邁向全新發展，引領發展新模式，承擔更多社會使命，讓代建成為對國家、對時代更加有益的行業。



丁祖昱表示，代建行業的發展，伴隨著中國房地產商品化、市場化的歷史。當前，代建已進入高速發展期，未來商業代建市場空間將達2.4億－3億平方米左右。與此同時，丁祖昱稱，代建企業的專業能力，不僅要在業內塑造，也要對消費者塑造。近百家代建企業都要把品牌塑造起來，並在代建協會的組織下，共同維護行業有序競爭、良性發展。