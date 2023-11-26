濟南濟陽：“招大引強”助推經濟高質量發展

活動現場（新華社） 中評社北京11月26日電／據新華社報導，今年以來，濟南市濟陽區把招商引資作為經濟發展“一號工程”，聚焦全區四大主導產業、五大工作重點，強化招引力量，馬不停蹄招商引資，以“招大引強”助推經濟高質量發展。



開展招商工作，基礎在招商隊伍。濟陽區重視打造堅強的招商隊伍，開設“投促講堂”等招商培訓講堂，組織專家學者、領導幹部、業務骨幹講解招商知識、傳授招商經驗，面向全區培養壯大招商力量，推動形成“人人都是招商主體，個個都是招商形象”的良好氛圍。



濟陽區強化專題招商、以商招商、鄉情招商等招商方式，搭建高水平對外推介平台，精心策劃包裝合作項目。今年以來，先後組織舉辦、參加“濟陽區（深圳）新能源汽車產業專題推介會”“濟陽區智能製造產業推介會暨鑫方盛518工品節首屆工業品供應鏈數字化增長峰會”“綠色低碳高質量發展泉城論壇暨海峽兩岸產業合作區建設推進會”等重大招商活動10餘場，不斷提升濟陽品牌影響力。



今年以來，濟陽區聚焦食品飲料、智能製造、生物醫藥、新一代信息技術等優勢產業，圍繞重點優質項目，大力實施靶向招商，高頻次精準化開展外出招商和主題招商活動，共組織專業招商團隊外出考察項目20餘次，考察對接企業100餘家，接待考察客商200餘批次，共簽約項目60餘個，簽約額超200億元。其中，瞄准“加速融入濟南新舊動能轉換起步區一體化發展”的目標，搶抓比亞迪汽車項目落戶起步區的發展先機，探索出“起步區建鏈、濟陽區延鏈”新路徑，引進新能源汽車產業項目16個。



項目招引落地，還要做好後續服務。濟陽區持續開展“親企惠企助企”活動，聚焦企業難點堵點，當好“經濟發展服務生”，今年來，協助上好佳、嘉能嘉、泉麥酒業等60餘家企業完成經營範圍等工商變更手續，積極開展“大走訪、大調研”等活動，為企業實際解決問題180餘件，以精準服務為企業發展“保駕護航”。



通過一系列舉措，東風李爾、大自然新材料、浪潮數字經濟產業園等一批具有產業鏈代表性的優質項目簽約落地，為濟陽區經濟發展匯聚起強大動能。