柯妻陳佩琪贊成密室談判　批國民黨恐怖情人

左起民眾黨柯文哲與妻子陳佩琪。（照片：陳佩琪臉書） 中評社台北11月26日電（記者 張穎齊）2024藍白整合破裂，台灣民眾黨柯文哲登記參選後神隱一天，柯妻陳佩琪26日發臉書批，登記後，中國國民黨對柯文哲的攻擊從四面八方接踵而至，是多麼可怕的恐怖情人，只想贏過柯文哲。陳也不滿國民黨侯友宜日前君悅會談，公開與柯簡訊的行徑，她並贊成談判過程本就要密室進行，批國民黨想全程直播就是來吵架、踢館的。



藍白合破局，柯文哲搭檔副手吳欣盈、侯友宜搭檔副手趙少康，柯、侯24日登記參選後，侯25日不停造勢，反觀柯卻無行程，直到26日才有論壇行。



陳佩琪不滿柯文哲被批評選擇的副手就是向財團靠攏、女人干政，今日中午臉書發文表示，台灣社會的氛圍，出生有錢人家、又有才華被拔擢，就會被說成靠錢上位；女人發聲，就被說成女人干政，有一方腦袋衹有想著“我們衹有當正的這個選項，其餘免談”，有叫柯退選的，還有就是像對鴻海創辦人郭台銘一樣，叫柯去當不分區的，真的有這麼一回事。



陳佩琪說，柯文哲在登記後，本想各自重開機，兄弟登山，就各自努力就好，給彼此一個機會，但沒想到幾小時不到，攻擊就從四面八方接踵而至，是有多麼可怕的恐怖情人啊，國民黨的底線和所提的方案，全是為了自己黨的利益，只是為了贏過柯文哲，而非他們口口聲聲說的要下架民進黨。



陳佩琪酸侯友宜，稱自己的好友常會私底下問她可不可以把寫LINE的內容公布出去，會私下這麼問我，因為尊重她，不會公開咄咄逼人地問，不會在公開場合全程裂嘴笑到底，問她可不可以公開內容。



陳佩琪說，整合沒共識，但談判過程本就該密室進行，有了結果，再公告給大家知道就好，前幾年疫情嚴重下各國搶疫苗，談判買疫苗本就該私下進行，有結果，買多少錢，比人家貴，還是比人家便宜，理由是什麼，知道了這些再公告給台灣人知曉就好，難道跟廠商斡旋也要堅持全程直播？沒共識且歧見大的談判，全程直播，就代表是為了吵架而來的，是不想談了，只是來踢館用的，就是演齣鬧劇給人看而已。然而陳佩琪此說法卻與民眾黨標榜公開透明略為不同。

