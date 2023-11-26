高雄止戰快閃　湛秀英：一中守護台海和平

左翼聯盟等團體發起和平止戰快閃活動，26日上午在高雄中央公園和台北同步舉行。勞動黨高雄立委候選人湛秀英率隊參與。(中評社) 中評社高雄11月26日電／左翼聯盟等團體發起和平止戰快閃活動，26日上午在高雄中央公園和台北同步舉行。勞動黨和勞動黨高雄市第八選區（前鎮、小港、旗津）“立委”候選人湛秀英服務團體手拿“兩岸一中，守護和平”口號字牌，以及“台海和平、社會公平”布條參與遊行。不少高雄地區支持巴勒斯坦的穆斯林朋友前來參加，要求以色列儘快停止戰事，挽救當前出現在加蕯地區嚴重的人道主義危機問題。



上午參加活動的團體包括勞動黨、中國統一聯盟高雄分會、小雨滴聯誼會、勞動人權協會等團體，也有部份外籍移工前來力挺巴勒斯坦。



來自雲南的台灣媳婦湛秀英在現場講話時表示，看到俄烏戰爭、以巴衝突下生靈塗炭的慘況，美國與台灣一些無良政客，要台灣打城鎮戰、把台灣作為戰場，我們堅決反對。我們當家長的不要我們的孩子為美國打代理人戰爭，也拒絕讓我們的孩子充當“台獨”的炮灰。



湛秀英指出，兩岸是一家人，兩岸人民有共同的血脈、語言、文化與歷史，今天的兩岸婚姻家庭已經超過35萬對，秀英本身也是兩岸婚姻家庭的一份子，“兩岸是一家”家和萬事興！合則兩利、分則兩害，兩岸和合，符合老百姓的期盼，符合人民的長遠福祉與利益。只要維護“兩岸同屬一中”的法理現狀，就能守護台海和平，這也是世界人民的共同期望。



湛秀英認為，向美國軍購、接受美國所謂“軍援”，絕不可能為台海和平與台灣帶來任何一點益處，當然更無助於“守護台灣”。我們要向四處煽風點火的美國政客與軍火商說NO，向“台獨”說不！一起攜手守護台海和平、守護我們的家園！



湛秀英表示，她希望在這個關鍵時刻，能站出來說真話、做實事，扮演兩岸和平發展的橋樑與紐帶，推動兩岸和平發展、改善台灣民生，唯有台海有和平，台灣社會公平合理的正義改革才有可能真正實現，才能讓廣大基層的台灣民眾共享兩岸和平發展的福祉和利益。