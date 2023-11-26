王毅會見韓國外長朴振

中評社北京11月26日電／當地時間11月26日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在韓國釜山出席中日韓外長會期間會見韓國外長朴振。雙方確認中韓戰略合作伙伴關係定位，願持續沿著這一方向向前推進。



新華社報導，王毅表示，建交30多年來，中韓關係全面快速發展，雙方相互成就、共同繁榮，給兩國人民帶來巨大福祉，也為地區和平穩定做出積極貢獻。近一時期，國際地區形勢發生很多重要變化，中韓關係也出現不少新情況。但中韓是搬不走的近鄰，這個客觀事實永遠不會變。兩國關係好雙方受益，反之雙方受損，這個道理也永遠不會變。中韓關係發展應始終錨定友好合作的大方向，這對雙方來說是必須做好的必答題，而非選答題。中方願同韓方加強交往溝通，堅守建交初心，堅持互尊互信，排除外部干擾，確認戰略合作伙伴關係定位，並不斷為之增添新內涵。



王毅指出，中韓已成為利益高度融合、產供鏈高度互嵌的合作伙伴。中國具有完備產業體系和超大規模市場，將實施更高水平開放，這將持續為中韓互利合作提供新機遇。雙方應共同抵制經濟問題政治化、科技問題工具化、經貿問題泛安全化的傾向，維護產供鏈穩定暢通，推動兩國經貿合作取得更大發展。



朴振表示，祝賀中國成功舉辦杭州亞運會。韓國政府重視韓中關係，認為韓中戰略合作伙伴關係符合兩國和兩國人民的利益，願持續向前推進，這是韓方的明確立場。韓方願同中方加強各層級對話溝通，深化經貿合作，維護供應鏈穩定，促進人文交流，推動兩國戰略合作伙伴關係不斷取得新發展。在加強雙邊合作的同時，韓中還可以就東亞和世界的和平穩定共同努力。韓中日三國外長會時隔4年多再次舉行，期待會議取得積極成果，深化三國合作。



王毅表示，中方支持韓方主辦中日韓外長會，願同韓方、日方共同推動三國合作重整行裝再出發。



雙方就朝鮮半島局勢等交換了意見。王毅強調，中國始終是東北亞局勢中的穩定力量，一直並將繼續為緩和半島局勢發揮建設性作用。