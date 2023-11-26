金融時報污蔑中方北極國際合作　駐英使館駁斥

中評社北京11月26日電／據中國駐英國大使館，近日，駐英國使館發言人致函英國《金融時報》，對其刊發學者評論文章污蔑中方北極國際合作予以嚴正駁斥。11月22日，《金融時報》全文刊登信函。內容如下：



《金融時報》11月10日刊發學者評論文章《俄羅斯和中國正在北極開辟一條新的反西方戰線》，將波羅的海天然氣管道受損這一孤立案件，以“猜測”為依據牽強附會地同北約安全穩定相聯繫，污蔑中國在北極開展的國際合作，渲染炒作所謂“中國威脅論”，挑唆大國陣營對抗，充斥著冷戰思維與意識形態偏見，嚴重誤導受眾，展現了作者的傲慢與淺薄。我們堅決反對。



中國是近北極國家之一，這是不容否認的地理、自然和社會現實。和平與合作是當前北極形勢的主流。作為負責任大國，中國始終本著“尊重、合作、共贏、可持續”的基本原則，同北極地區所有國家開展各領域互利合作。中國尊重北極國家在北極地區的主權、主權權利和管轄權，願意為北極和平、穩定、可持續發展作出積極貢獻。同時，相關方面也應尊重北極域外國家依法在北極開展活動的權利和自由，尊重國際社會在北極的整體利益。



中方一貫主張國際社會加強合作，共同維護跨境基礎設施安全。波羅的海天然氣管道受損是一起不幸的海上事故。對於事故調查，中方主管部門始終與有關國家保持著順暢溝通，並將繼續依據國際法提供必要協助。但在案件真相查明前，就臆測甚至挑唆大國關係，顯然別有用心，這於地區和平穩定無利，於世界團結發展無益。



中國是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。中方堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。在和平與安全問題上，中國是紀錄最好的大國。



希望你報秉持客觀、公正、專業的新聞報導原則，摒棄冷戰思維、零和博弈理念和意識形態偏見，不為歪曲抹黑言論提供傳播平台，多做增進國際互信與合作的報導。