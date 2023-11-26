藍白“合”破局　柯文哲期盼藍白“和”

民眾黨柯文哲受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月26日電（記者 張穎齊）2024藍白整合破局，中國國民黨採取堅壁清野策略，嚴禁台灣民眾黨柯文哲幫國民黨“立委”候選人站台，國民黨副手人選趙少康並說要把柯民調打到20%以下就贏。柯文哲26日表示，即便藍白不能合，也期盼能“和”，現在藍綠一起打他，愈打、反彈力愈強，他就繼續努力，台灣充滿驚奇。



柯文哲登記後首場活動，與民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌、陳昭姿、吳春城、“立委”候選人李有宜、民眾黨發言人林子宇等人在劍潭青年活動中心舉辦“眾青開獎，青年集合！與阿北來場直球對決”論壇活動。現場約500人左右。



柯文哲會前接受聯訪，柯看似心情輕鬆，一到場還與媒體記者閒聊“今天不是假日嗎？為什麼還要來工作？”媒體問，趙少康直言柯文哲不會當選，也嚴禁柯幫國民黨小雞站台。



柯文哲回應，目前看好度最高是民進黨賴清德，在野看好最高是他，反正還有50天衝刺，他繼續努力；現在藍綠是一起打他，有時就像皮球一樣，打他愈用力、反彈力道愈強，可以做的事情也很多，選舉一直都在變化。



柯文哲提及，台灣其實每天還是有很多可去的地方，藍白整合沒成功後，民眾黨就沉澱想一下，停下來思考，心情重新整理再出發。



記者問，國民黨頻頻大造勢，趙少康更要將柯支持度打到20%以下，邊緣化柯，國民黨有45%支持度就贏。柯說，這種傳統的大造勢到底在現代化的台灣社會適不適合？這要思考，他算過，大造勢要2萬人，一場大概花1500萬元新台幣，他個人不太贊成這種很花錢的動員，不是新時代選舉作法，民眾黨沒想過靠大動員。



柯還偷撩熟識的TVBS女記者說“有妳的支持度，我就不會掉到20%以下！”女記者回“我有這麼厲害？”柯笑說就繼續努力，台灣是充滿驚奇的“國家”。



媒體問，柯文哲妻子陳佩琪說國民黨是恐怖情人，柯說，陳佩琪代表是一名台灣人民，發言與民眾黨無關，既然藍白合沒成功，但藍白的“和平”不要放棄，藍白最大不同是，民眾黨要政黨輪替、贏過賴，國民黨只是要拚第二、贏過柯，其他的事情過了就別談。



國民黨主席朱立倫則說，台北市大巨蛋的功勞是國民黨台北市長蔣萬安、非柯文哲，柯說，大巨蛋風風雨雨，總算可用，但他仍擔心容易塞車，要小心使用。