黃珊珊遭指藍白破局戰犯　柯文哲稱集體決策

民眾黨柯文哲受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月26日電（記者 張穎齊）2024藍白整合破裂，台灣民眾黨柯文哲競選總幹事黃珊珊被劍指是戰犯，民眾黨不分區“立委”名單更充斥黃珊珊及其人馬，有球員兼裁判之嫌。柯文哲26日表示，中國國民黨一直在民眾黨團隊製造主和派、主戰派，不能讓黃一人承擔罪名，不分區是可調整。



柯文哲登記後首場活動，與民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌、陳昭姿、吳春城、“立委”候選人李有宜、民眾黨發言人林子宇、新北市議員陳世軒等人在劍潭青年活動中心舉辦“眾青開獎，青年集合！與阿北來場直球對決”論壇活動。現場約500人左右。



柯文哲會前接受媒體聯訪，記者問，黃珊珊被國民黨智庫副執行長凌濤等人指是藍白破局戰犯？柯文哲說，其實在藍白整個談判過程中，國民黨一直在我們團隊內製造主和派、主戰派，不能都歸咎於黃珊珊，民眾黨強調集體決策，不能讓黃一個人承擔戰犯罪名。



記者問，前民眾黨員徐佑昇指黃珊珊球員兼裁判，不分區排自己第一、名單都是自己人馬，也批評副手人選吳欣盈是本身是財團，柯還擁抱財團，愈瞭解柯、愈失望，柯擔不擔心退黨潮？



柯文哲說，其實民眾黨不分區“立委”名單是有空著的，藍白整合倒數2天破局，那時不分區都有留幾個空位可調整用，黃珊珊放在這個位置上，其實是隨時可退，但後來隨著時間與變化，就還是留在上面。



柯文哲強調，當然無法讓每個人都滿意，不用太在意每個人講的每句話，心存善念、盡力而為，盡量把每個人都當成好人。