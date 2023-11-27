中評專論：賴蕭遭大陸嚴厲抨擊 美方會如何

賴清德與副手蕭美琴。（中評社 資料照） 中評社台北11月27日電（評論員 林淑玲）民進黨2024候選人賴清德、蕭美琴展開全台造勢。蕭是蔡英文愛將，英系歸隊相挺；她可直通美國，協助賴與美方溝通。不過，美國反覆重申一中政策，賴卻稱他們兩人會“竭盡所能，不走回一中老路”。蕭美琴一回到台灣就與美國的一中政策對撞，當台海風險升高，賴蕭配的反一中將成為美國包袱，蕭美琴要怎溝通？



賴蕭配成軍後，賴清德明確揭示走“抗中”路線。美國時代雜誌日前刊出賴清德訪問，賴提到民進黨將維護“台灣主權”，不會認同“統一的幻想（fiction of reunification）”。賴蕭配參選正式談話只說台灣，未提“中華民國”。“抗中”與拒統交織出賴傾向獨立的主權論述。藍白分裂後，賴清德當選機率拉高，他的路線對兩岸關係，乃至美中關係都形成嚴峻的挑戰。



美中關係在11月中旬舊金山的習拜會後有緩和跡象，關鍵點在美國總統拜登需要開始備戰明年11月總統大選，現年81歲的他必須要有一個較平和的政治與經濟環境，才有連任的正當性。所以最近美中關係沒那麼緊張了，拜登日前在習拜會重申一中政策、不支持“台獨”，以色列與巴勒斯坦哈馬斯也暫時停火釋放人質，美國也沒再繼續暴力升級，這一切都是為拜登要延續政權。即使是對中的科技制裁，相信拜登也清楚如果再硬下去，就撞到各路金主，不是搬石頭砸自己的腳？

