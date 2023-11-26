黃國昌火力全開猛批民進黨　獲滿堂彩

民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月26日電（記者 張穎齊）2024藍白整合破裂，面對中國國民黨頻繁大造勢、士氣如虹，台灣民眾黨則顯得冷清，民眾黨柯文哲登記後首場青年活動，人雖僅約500人，但柯文哲、民眾黨不分區候選人黃國昌上場演講，仍獲得滿堂喝采，尤其黃國昌火力全開，痛批民進黨蔡英文政府亂政，更沒勇氣面對“立法院”、人民。



柯文哲登記後首場活動，與黃國昌、民眾黨不分區“立委”候選人陳昭姿、吳春城、“立委”候選人李有宜、民眾黨發言人林子宇、新北市議員陳世軒等人在劍潭青年活動中心舉辦“眾青開獎，青年集合！與阿北來場直球對決”論壇活動。現場約500人左右。



黃國昌擁有網路高人氣及一定知名度，一上台演講，獲得柯粉、昌粉、民眾黨工熱情歡迎，掌聲如雷，黃國昌痛批民進黨，也獲得一致認同與歡呼。



黃國昌表示，首先他要談到民進黨蔡英文是民選皇帝制，可自由換“閣揆”，且上任700多天，不敢接受媒體聯訪，沒有勇氣，更不敢被“國會”監督。



黃國昌說，柯文哲提倡聯合政府、“內閣制”，廢除民選皇帝制，更願意到“立院”接受“國情”報告，被“立委”監督，民進黨敢嗎？



黃國昌也批，民進黨說要廢除“監察院”，也跳票，台灣選“立法院”正副院長，竟是不記名投票，這是開放“國會”嗎？唯一做到衹有看得到的部份的黨團協商，但“國會”改革還是失敗。



黃國昌舉例，民進黨推百億元新台幣的養豬基金預算，結果英系綠委陳明文家裡就是搞養豬場的，現在陳明文兒子陳冠廷還掛名要選民進黨“立委”，是圖利自家嗎？



黃國昌轟，蔡英文執政下，民進黨幕僚都升官發財，民進黨推的“國會”改革方案中，9成都跳票，昔日光靠黃國昌一名“立委”在“立院”吼有什麼用？民眾黨進“立院”，要實現司法改革。