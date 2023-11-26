上海浦東持續完善“15分鐘社區體育生活圈”

中評社香港11月26日電／經過4年多建設，上海市浦東新區南部地區最大的體育服務綜合體周浦體育中心近日啟動試運營，這在豐富浦東新區體育設施供給的同時，也將進一步完善“15分鐘社區體育生活圈”。



新華社報導，11月25日，一場籃球比賽在有著4500個座位的周浦體育中心籃球館舉行，標誌著周浦體育中心啟動試運營。與籃球館相鄰的建築是游泳綜合館，設置有羽毛球場地、乒乓球場地，以及50米標準泳池。據介紹，周浦體育中心將最大限度開放場地資源，釋放有效公共體育空間，為居民提供良好的運動休閒環境和高水平的場館服務。



針對浦東新區南部地區大型體育設施布點不足等問題，浦東新區文化體育和旅遊局要求周浦體育中心堅持公益開放、公益定價，不僅設置羽毛球、足球、乒乓球、網球等市民喜聞樂見的體育項目，還開闢太極拳、廣場舞等健身區域，努力滿足各類人群的健身需求。



在周浦體育中心建成開放的同時，浦東新區2023年度為民辦實事——社區體育設施建設任務已超額完成，2023年建成社區市民健身中心5處、長者運動健康之家3處、市民健身步道8條。



推動全民健身，浦東新區近年來著力打造“15分鐘社區體育服務圈”，市、區、街鎮、村居四級公共體育設施服務體系進一步完善，已建成並運營東方體育中心、浦東足球場、源深體育中心、浦東游泳館等體育場館。

