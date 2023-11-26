檢討藍白合破局　柯文哲指國民黨想騙他入局

學生對柯文哲提問藍白合。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月26日電（記者 張穎齊）2024藍白整合破局，台灣民眾黨柯文哲26日出席登記參選後首場青年論壇活動，他談及藍白合爭執過程中，國民黨堅持不要勝率最高的柯侯配，只想要侯柯配，就是想有機會贏之外，也要趁機撈一把，國民黨雖不強硬，卻是要騙他進入國民黨所設的局，呼籲不要為政黨利益去犧牲“國家”利益。柯還自認談判過程犯了一些錯，在幕僚沒看過協議前，主帥不得簽字。



柯文哲登記後首場活動，與民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌、陳昭姿、吳春城、“立委”候選人李有宜、民眾黨發言人林子宇、新北市議員陳世軒等人在劍潭青年活動中心舉辦“眾青開獎，青年集合！與阿北來場直球對決”論壇活動。現場約500人左右。



柯文哲準備演講，但麥克風與電腦設備不時出狀況，林子宇尷尬請柯文哲即席演講，柯文哲提到，今早去了真理堂，是座榮耀的教會，他在教會聽到一個故事，就是2個人在辦公室每天吵架，卻還是有辦法一起到教會祈禱，因為有追求更高的東西。



柯文哲比喻藍白合即是如此，不能合作，也要和平，強調仍要推聯合政府，不同政黨在同個政府工作，要追求更高的事物，像他批評民進黨沒做到清廉、勤政、愛鄉土，卻是他要實現的，以前他跟民進黨還很好的時候也有一起工作過，現在也是沒有到很差啦。



話鋒一轉，柯文哲說，在與藍白合爭執過程中，他是想找出勝選最高的組合，國民黨卻覺得能贏就好，國民黨不是以民意為主，而是想看有機會趁機撈一把，不解怎會要用勝率較低的侯柯配去選？他強調正直誠信，也不贊成大撒幣部隊。



現場學生提問，藍白合過程中，國民黨看起來很強硬，柯文哲若當選，未來如何面對與對岸談判時可能的強硬？柯笑說，國民黨從頭到尾都不強硬，國民黨只是想騙他進入國民黨所設的局，從一開始說開放式初選、日本模式、同張選票要讓分，不斷提出都是國民黨會贏的方法。



柯說，台灣與大陸溝通，還是要有一定的程度與抵抗力，別幻想什麼都沒準備、沒“國防”力量，這樣就沒辦法談，不能沒有嚇阻能力，要有善意，可合作就合作，可對談就對談，並公開。



學生問，那藍白合破局中學到怎樣才能取得優勢？柯文哲還笑說，他犯了幾個錯誤，包括簽協議前，除非幕僚看過，否則主帥不可簽字，要相信眾人的智慧是超過個人智慧，不能看一看就簽，且他代表的是民眾黨，不是個人，所以連鴻海創辦人郭台銘都嘲笑他，拿他笑過郭的“你都不知道遊戲規則就跟國民黨合作喔？”除非一開始就決定退讓，否則這些統計誤差範圍都要注意寫清楚，他想過這些犯的錯，也知道被大家嘲笑。



柯文哲強調，他一直都在創造奇蹟，2024能贏也會是奇蹟，他這輩子最困難的還包括一日雙塔，沒騎怎知道會成功？他現在就是在做台灣民眾黨蔣渭水沒達成的事，要期待有更高素質的人民。