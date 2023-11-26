哈馬斯擬釋另一批人質換取以色列釋放在囚巴人

中評社香港11月26日電／有報導說，哈馬斯計劃在當地星期日釋放另一批人質，換取以色列釋放在囚巴勒斯坦人。



香港電台引述法新社報導，以色列總理內塔尼亞胡辦公室工作人員表示，收到哈馬斯計劃在星期日釋放的人質名單。名單正由以色列保安人員核實，家屬亦已接獲通知。