海南商業航天發射場明年將實現常態化發射

中評社香港11月26日電／記者從正在舉行的2023文昌國際航空航天論壇瞭解到，海南商業航天發射場目前已進入發射能力形成的攻堅階段，今年年底將完成硬件建設，2024年實現常態化發射。



據瞭解，海南商業航天發射場位於海南省文昌市，是我國首個商業航天發射場，目前建設正全力衝刺。



新華社報導，文昌市市長、文昌國際航天城管理局局長劉衝表示，將依託海南商業航天發射場，加快推進火箭產業園、星箭超級工廠建設，快速形成低成本批量化製造能力，推動產業鏈整合創新。與此同時，加快科技創新公共平台建設，為2024年實現常態化發射提供強有力支撐。



另據瞭解，在26日的2023中國（文昌）商業航天高峰分論壇上，百億產業基金落地啟動儀式和航天城重大項目簽約儀式相繼舉行。



此次落地的海南和城航天產業投資基金一期（有限合夥）是落地文昌國際航天城的首支航天產業基金，基金規模10億元，已經海南自由貿易港建設投資基金擬投資設立子基金公示，將用於航空航天、新能源、數字經濟等產業方向。



文昌國際航天城與中國航天科技集團公司第四研究院第四十二研究所（湖北航天化學技術研究所）等航天領域機構、企業達成26個重點產業項目的戰略合作，涵蓋火箭鏈、衞星鏈、數據鏈等核心領域，以及科創鏈、資本鏈、服務鏈等重要環節，已確認的投資總額達46億元。

