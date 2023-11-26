中評現場：柯P重現幽默　鞏固年輕票

民眾黨柯文哲深獲年輕人喜愛。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月26日電（記者 張穎齊）2024藍白整合破裂，台灣民眾黨柯文哲26日出席登記參選後首場青年論壇活動，雖然場面僅約500名年輕柯粉，相較中國國民黨頻繁大造勢，落差甚大，但柯文哲重新展現幽默風趣的教授風格，問答過程輕鬆詼諧，擄獲年輕男女的歡心，對於年輕的基本盤，仍具有一定的鐵票實力。



柯文哲登記後首場活動，與民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌、陳昭姿、吳春城、“立委”候選人李有宜、民眾黨發言人林子宇、新北市議員陳世軒等人在劍潭青年活動中心舉辦“眾青開獎，青年集合！與阿北來場直球對決”論壇活動。現場幾乎都是年輕人，男女比例為8比2，年輕男性較多，也有帶妻小出席的。



柯文哲雖面臨藍白破局風波，神隱一日沉澱心情，雖不像過去意氣風發，但神情仍是輕鬆以對，從入場到離席前，都受到大批年輕柯粉的歡呼，但凡吶喊“2024的選擇，柯文哲！最好的選擇，柯文哲！”柯都展現笑容，雖示意大家別太激動，但仍看得出被感動的好心情。



柯文哲除了輕鬆談論藍白合，對現場青年提出的提問也都來者不拒，但仍有一些題目回答不出來，雖非盡如人意，但對答如流、不閃躲、詼諧的態度，還是成功獲得青年們的滿堂喝采，對柯文哲支持態度堅定不移。



柯文哲笑說，他知道自己50歲以上的支持度很低，都集中在20到49歲，而有青年提問年金改革怎麼解決？他知道這樣講老人票要掉更多，但他認為台灣的財政政策是要跟著改的，另外對於阻礙長者重返職場的法令全都要修。不過他還是拜託現場青年們回家告訴爸媽、祖父母要投他。



柯文哲談到科技E化，笑說他在疫情期間，都用實名制、E化，於是台北的酒店、汽車旅館都可能要更蕭條了，因為進去就要登錄，而他也發現台北市的一些男人，去八大場所不是為了娛樂、是工作，因週六日台北市酒店生意都不好，這些男人周末要假裝好男人，唉，他可能洩漏“國家”機密了。全場聽完笑翻，柯繼續說，所以很多人氣他，因疫情期間要疫調，他就發現有些男的怎麼去了酒店或其他地方，竟沒講？



不過，仍有青年提問遇到餐廳惡老闆施壓員工，如何處理勞資爭議？另外還有年輕老師當場陳情，新北市有校長行徑惡劣，教育局還包庇。



柯文哲卻只說，怎麼沒自己去找申訴管道？其實有時候政府、公務員沒那麼聰明，倒是陳情人自己提出意見看看要如何解決？不要都直接叫政府想，你提供意見給政府看，覺得好、合理，政府就會做。



論壇約3小時多，柯文哲與會2小時，最後柯粉們輪流排隊與柯文哲大合照，眾人十分開心。