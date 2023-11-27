中評關注：專家雲聚澳門　論中美關係新常態

與會者合影（線上會議截圖） 中評社香港11月27日電（記者 盧哲 陸文煜）由澳門區域與戰略研究中心與澳門區域公共管理研究學會主辦的“舊金山峰會和中美關係‘新常態’研討會”26日通過線上方式舉行。來自中國內地、港澳、美國、新加坡等地的學者專家“雲聚首”，共同就舊金山中美峰會的意義及中美關係現狀發表看法。