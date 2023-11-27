深綠陳昭姿：綠負面執政　柯敢面對扁議題

民眾黨不分區“立委”候選人陳昭姿接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月27日電（記者 張穎齊）2024大選三足鼎立，台灣民眾黨不分區“立委”候選人、陳水扁民間醫療小組發言人陳昭姿接受中評社訪問表示，陳水扁是否要被“特赦”等議題，是蔡英文執政8年該處理的，但卻只看到蔡政府完全執政、完全負面，柯文哲只是會願意處理陳水扁問題的人，他相信民眾黨的價值，能在藍綠夾殺下走出自己，而她的專業則應會吸引醫藥界支持。



陳昭姿，出生於台北市，台灣大學藥學系，代理孕母解禁推動者，曾任陳水扁民間醫療小組發言人、台灣北社社長、“一邊一國行動黨”發言人、藥害救濟基金會董事長、台灣大學醫學院附設醫院藥師、和信治癌中心醫院藥劑科主任等。與柯文哲、陳水扁交情甚篤，現為民眾黨排名第3不分區“立委”候選人，是安全名單。



對於陳水扁是否“特赦”的爭議，黨內外都有對陳昭姿發出雜音。陳昭姿表示，這就像柯文哲講過的，還是要面對處理陳水扁的議題，陳水扁在馬英九政府執政時期被關押，接著讓陳水扁保外就醫，蔡英文執政8年了，完全執政、完全負面，仍未對陳水扁有妥善的處理，如覺得規定奇怪，就該面對解決，柯文哲只是會願意面對這問題的人，柯認為該怎麼處理、就怎麼處理，她也期待柯文哲執政後的做法。



針對民眾黨內部分人士對陳昭姿有異見，黨內意見出現分歧，陳昭姿則說，台灣以前曾歷經一黨獨大的時代，後來2000年陳水扁完成首次政黨輪替，過程中也是經歷過很多的質疑，最後才慢慢組合起來，如今整合的過程會縮短，她不覺得這會是很大的問題。



陳昭姿強調，最重要是有政黨輪替的精神，並產生共識，雖會有不同意見，但她認為大家為了政黨輪替、要合作，現在的局勢不會像2000年時那樣困難，面對民進黨完全執政，卻是完全負面，陳水扁執政時期都還不是完全執政，以目前的狀況來說，就是要讓政府不好做事、政府才會好好做事。



記者問，被柯文哲列為不分區，是否是想吸引部分綠色選民？陳昭姿坦言，是有一部分，但她認為民眾黨是超越藍綠，雖然很多人都是覺得藍綠超過是非，可是她真正的專業是推動代理孕母解禁、修正不孕症面臨的相關法案，她對這類的選民有吸引力，另外她也是醫藥界出身，應能吸引到醫藥界的票，可吸引的範圍會廣。