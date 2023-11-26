蕭美琴今返美交接　把四隻貓帶回台灣

蕭美琴晚間臉書發文，將再度到美國完成離職手續。（取自蕭美琴臉書） 中評社台北11月26日電（記者 黃筱筠）民進黨前駐美代表蕭美琴20日返台擔任賴清德大選副手後，開了記者會、接受媒體專訪，26日回到昔日當“立委”時的選區花蓮舉行造勢活動。她今晚在臉書發文表示，將返回美國交接工作，完成離職手續，臉書上也曬出飼養四隻貓，牠們從台灣跟著到美國，現在完成檢疫後，要再跟著蕭美琴返台。



蕭美琴20日請辭駐美代表後，跟賴清德完成宣傳照，安排與民進黨“立委”參選人合照，今天也到花蓮舉行造勢大會。



蕭美琴於下午抵達桃園國際機場，搭乘中華航空公司CI12班機啟程赴美，但未接受媒體採訪，對於記者詢問赴美目的，隨行人員低調沒有回應。



她晚間發文說，宣布參選後，過完緊湊的一週，行程滿檔，也非常充實。上週完成APEC任務後直接自舊金山返台，今天晚上要啟程赴美完成離職及交接手續、打包，並把她已取得檢疫文件的四隻貓帶回台灣。不捨他們也要跟著長途旅程，但親愛的毛小孩返台團圓是必要的。



蕭美琴說，她會快速將美國工作圓滿交接，過幾天就返台全力衝刺選舉，2024團結一致！Made in Taiwan， we are the best！