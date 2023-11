蕭美琴今返美交接　把四隻貓帶回台灣

蕭美琴晚間臉書發文,將再度到美國完成離職手續。(取自蕭美琴臉書) 中評社台北11月26日電(記者 黃筱筠)民進黨前駐美代表蕭美琴20日返台擔任賴清德大選副手後,開了記者會、接受媒體專訪,26日回到昔日當“立委”時的選區花蓮舉行造勢活動。她今晚在臉書發文表示,將返回美國交接工作,完成離職手續,臉書上也曬出飼養四隻貓,牠們從台灣跟著到美國,現在完成檢疫後,要再跟著蕭美琴返台。



蕭美琴20日請辭駐美代表後,跟賴清德完成宣傳照,安排與民進黨“立委”參選人合照,今天也到花蓮舉行造勢大會。



蕭美琴於下午抵達桃園國際機場,搭乘中華航空公司CI12班機啟程赴美,但未接受媒體採訪,對於記者詢問赴美目的,隨行人員低調沒有回應。



她晚間發文說,宣布參選後,過完緊湊的一週,行程滿檔,也非常充實。上週完成APEC任務後直接自舊金山返台,今天晚上要啟程赴美完成離職及交接手續、打包,並把她已取得檢疫文件的四隻貓帶回台灣。不捨他們也要跟著長途旅程,但親愛的毛小孩返台團圓是必要的。



蕭美琴說,她會快速將美國工作圓滿交接,過幾天就返台全力衝刺選舉,2024團結一致!Made in Taiwan, we are the best!