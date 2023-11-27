深化金融供給側改革，著力打造現代金融機構和市場體系。 中評社北京11月27日電／在近日召開的中央金融工作會議上，習近平總書記明確指出“堅持把金融服務實體經濟作為根本宗旨”，強調金融領域要更加聚焦於服務實體經濟、深化金融體制改革以及防範化解金融風險，為實現高質量發展提供了關鍵戰略引領，彰顯了中國金融領域邁向更高水平發展的決心。



光明日報發表中國人民大學財政金融學院副教授、北京ESG研究院院長黃勃文章表示，金融是實體經濟的血脈，為實體經濟服務是金融的天職。實體經濟是社會再生產的過程，以有形的、剛性物質為載體，維繫著整個經濟社會的運轉。金融的產生則源自實體經濟發展的內在需要，是實體經濟正常運行和持續發展的“血液”和“潤滑劑”。在現代化市場經濟的條件下，二者密切相依、共生共榮。走好中國特色金融發展之路，就要堅持金融服務實體經濟的根本宗旨，不斷改革、調整和優化金融供給體系，為實體經濟發展提供更高質量的金融服務。



文章提出，發揮好金融優化資源配置功能。實體經濟是創造財富和價值的經濟部門，金融則是進行資源配置和宏觀調控的重要工具。保證金融不偏離服務於實體經濟的軌道，就要把為實體經濟服務作為金融工作的出發點和落腳點，把金融資源更多配置到經濟社會發展的重點領域和薄弱環節，更好滿足實體經濟多樣化金融需求，時刻確保把金融為實體經濟服務落在實處，為小微企業、農村地區、科技創新、綠色發展等重要領域實體經濟發展提供強有力的金融支持，讓金融服務實體經濟不掉線。黨的十八大以來，金融部門不斷深化對金融本質和規律的認識，將服務實體經濟作為金融業立業之本，金融產品日益豐富、金融服務普惠性增強。通過金融調控，能夠實現存量資本在不同實體經濟部門之間的再次優化配置，為存量資本優化配置提供有效途徑，不斷推動政府政策引導作用與市場激勵力量的有效融合，疏通資金進入實體經濟的渠道，從而增強金融業服務實體經濟的能力水平，提高社會資本配置質效。



加強金融結構的優化改革，優化資金供給結構。深化金融供給側改革，著力打造現代金融機構和市場體系。有利於防範化解經濟金融領域風險，為實體經濟做大做強創造條件、提供支持。近年來，中國將金融體系結構調整優化作為重點，不斷強化金融服務功能，構建全方位、多層次金融支持服務體系。一方面，以服務實體經濟為重心，持續改善科技創新、小微企業、綠色發展等領域金融服務，著力克服期限錯配與資本結構、資源投向錯位等問題。通過金融市場有效運作實現資源的合理配置，為實體經濟發展提供更高質量、更加安全的金融服務。另一方面，始終保持貨幣政策的穩健性，更加注重做好跨周期和逆周期調節，充實貨幣政策工具箱，以現代化貨幣管理體系促進實體經濟高質量發展。通過不斷完善金融支持創新體系，推動社會融資成本下降，促進金融資源向現實生產力的不斷轉化。

