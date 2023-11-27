中評關注：邊緣化柯！藍又使出對付郭董那招

國民黨的侯友宜和趙少康組合，在藍白破局後展現各地組織系統的政黨實力。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月27日電（記者 張嘉文）在24日藍白合正式破局後，中國國民黨採取堅壁清野的選戰策略，國民黨主席朱立倫26日也再度劃出紅線，嚴禁藍營小雞（“立委”選將）邀民眾黨柯文哲或副手吳欣盈前來站台，也禁止民眾黨不分區“立委”候選人幫藍小雞站台。



這樣堅壁清野的目的，背後大約有三重意義，一是創造砲口一致對外氛圍，凝聚基本盤支持者；二是避免讓柯文哲有無成本的曝光機會替自己宣傳；三則是要再度達到類似郭台銘宣布獨立參選後被邊緣化的效應。



距離2024大選僅剩48天，由於過去大半年藍營選戰都僅聚焦在如何促成藍白整合，即便侯友宜已全台各地掃過一圈，但實際效果因為藍白合的議題全被抵銷，現在確定藍白破局，侯友宜搭配趙少康這組人選將代表國民黨參戰2024，就必須在最短時間內凝聚藍營向心力。



因此，國民黨現在祭出的禁柯站台令，雖不代表就要和柯文哲全面開戰，但至少要做到堅壁清野的目的，藉此達成第一個意義，尤其在歷經23日君悅飯店會談那一段“分手擂台”戲碼，藍營支持者大多的觀點是國民黨被柯文哲耍了，已有同仇敵愾的氛圍，都有助於補足侯友宜過去一段時間沒法完全凝聚藍營基本盤的弱點。



這樣的氛圍持續到明年1月13日的投票日對侯友宜有利，所以接下來當然不能再容許柯文哲來幫國民黨“立委”選將站台，當界線模糊，藍營基本盤又出現投柯也能下架民進黨的聲音，對三足鼎立的選情完全沒幫助。



第二個意義則是避免讓柯文哲有無成本的曝光機會替自己宣傳。國民黨全台區域“立委”提名共65位，對照民眾黨僅有11位，這樣的差距將顯現在大選候選人和各區域“立委”候選人聯合造勢的連結性，加上14執政縣市長、300多位黨籍議員等豐富的地方基層實力，如果國民黨為了“立委”選舉開放柯文哲站台，等於讓柯不用花任何成本，就可有跑不完的行程，還可接觸各地方組織勢力，這當然是藍營必須避免的最大傷害。

