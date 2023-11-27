中評社北京11月27日電／實體經濟是大國的根基。習近平總書記強調：“堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，推進新型工業化”。推進新型工業化，加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，積極培育戰略性新興產業和未來產業，有助於加快形成新質生產力，增強發展新動能。我們要抓緊抓實實現新型工業化這個關鍵任務，在重點領域提前布局，全面提升產業體系現代化水平，為中國式現代化構築強大物質技術基礎。



人民日報發表湖南省社會科學院產業經濟研究所所長鄧子綱文章表示，統籌推進傳統產業改造升級和新興產業培育壯大。傳統製造業是現代化產業體系的基底。要抓住新一輪科技革命和產業變革深入發展的機遇，結合產業發展實際，加快數字化轉型，推廣先進適用技術，著力提升製造業高端化、智能化、綠色化水平。新興產業是中國培育經濟新動能、實現高質量發展的重要產業支撐。要抓住全球產業結構和布局調整過程中形成的新機遇，加快新能源、人工智能、生物製造、綠色低碳、量子計算等前沿技術研發和應用推廣，打造一批具有國際競爭力的戰略性新興產業集群和數字產業集群，創造新的競爭優勢。



文章提出，增強產業鏈供應鏈的競爭力和安全性。這有利於推動形成具備強大創新能力和高端引領能力的現代化產業體系。要深入實施創新驅動發展戰略，發揮新型舉國體制優勢，在石油天然氣、基礎原材料、高端芯片等方面的關鍵核心技術上全力攻堅，加快突破一批藥品、醫療器械等領域的關鍵核心技術。統籌推進產業基礎再造工程和重大技術裝備攻關工程，協同構建產業科技創新體系，不斷提升製造業核心競爭力。立足國內多元供應保安全，推進綠色低碳技術創新與應用，加快風、光、水、核等清潔能源供應體系建設。



推動平台經濟規範健康發展。平台經濟有利於提高全社會資源配置效率，推動技術和產業變革朝著信息化、數字化、智能化方向加速演進。依托數字平台建設，企業可以實現產業鏈上下游研發、生產、服務、商務、物流、投融資等資源和能力數字化、網絡化在線匯聚，實現行業資源和能力在線發布、網絡協同和實時交易，提高全要素生產率。要堅持發展和規範並重，堅持“兩個毫不動搖”，遵循市場規律，適應平台經濟發展規律，建立健全規則制度，優化平台經濟發展環境，推動平台經濟規範健康持續發展。



營造良好創新生態。推動“科技—產業—金融”良性循環，有助於發揮金融對科技創新和產業升級的支持作用，為傳統產業轉型升級和新興產業發展壯大營造良好生態。要引導金融機構根據不同發展階段科技型企業的不同需求，進一步優化產品、市場和服務體系，推動科技成果及時產業化，把科技創新、產業進步和金融發展有機結合起來。依法保護企業產權和企業家人身財產安全，加快建立全國統一的市場制度規則，促進商品要素資源在更大範圍暢通流動。







