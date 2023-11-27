拓寬思路化解就業難題

中評社北京11月27日電／又是一年招聘季，2024屆高校畢業生相繼進入就業求職隊伍。就業是最基本的民生，促進青年群體就業是重中之重。無論是從總量看還是從結構看，當前推動青年群體就業都面臨不小壓力。複雜的就業形勢、更多的不確定性、市場供需不匹配，成為擺在高校畢業生等青年群體面前的一道就業難題。



經濟日報發表江蘇省社會科學院研究員陳朋文章表示，客觀而言，當前影響和制約青年群體就業的因素來自多方面。一是經濟增速放緩，導致企業等經營主體的就業吸納能力有所下降；二是就業市場供需不匹配的結構性矛盾依然存在，招聘單位的需求與求職者的技能儲備之間尚未實現有效對接；三是一些青年群體在過去幾年中缺乏必要的實習鍛煉，這在一定程度上給用人單位的人才甄別工作帶來挑戰，從而對就業造成一定影響；四是“高不成、低不就”的就業心態和猶豫不決的就業意願，讓一些青年群體錯過了求職的關鍵期。



文章認為，就業穩，則民心安。青年群體就業既關乎千家萬戶的幸福安康，也關係國家的經濟社會發展。因此，無論面臨什麼樣的複雜形勢，都要做好青年群體就業工作。正因如此，當前從中央到地方、從主管部門到高校院所，都在認真謀劃、密集出台一系列政策舉措，積極推動青年群體就業。但是，從應對當前及今後一段時間的就業形勢來看，各方仍需持續發力，而不能當作權宜之計。這既是客觀形勢的必然需要，也是增強青年群體就業信心的重要支撐。



文章指出，持續發力青年群體就業，首要的是瞄准“經濟增長”這一關鍵變量。從根本上講，就業需要經濟增長來拉動，就業崗位需要經濟發展來創造和供給。因此，要千方百計推動經濟增長，把創新作為經濟增長的第一動力，提升全要素生產率，保證經濟增長在合理區間，為穩就業進而擴就業奠定基礎。



作為經濟社會蓬勃發展的“毛細血管”，企業既是檢驗經濟增長質量的樣本，也是吸納青年群體就業的主渠道。因此，要通過減免房租、辦理延期納稅、增加信貸投放等措施，持續加大對中小微企業的扶持力度。特別是要用真金白銀幫助企業降低生產經營成本、緩解生產經營壓力，兌現吸納就業補貼、職業培訓補貼等激勵政策，為青年群體就業提供充足的“蓄水池”。

