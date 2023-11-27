中國經濟有望實現全年預期目標

中評社北京11月27日電／中國10月份國民經濟運行情況的數據顯示，全國工業生產穩中有升，市場需求持續改善，就業物價持續穩定，高質量發展扎實推進，國民經濟持續恢復向好。儘管當前國際形勢日益複雜，國內改革和發展穩定任務艱巨繁重，但宏觀調控政策仍持續發力顯效。展望第四季度，中國將繼續堅持穩中求進工作總基調，有望實現全年經濟增長目標。



工業生產穩中有升，轉型升級持續推進



中國網發表中國人民大學經濟學院博士研究生朱倍其、中國人民大學經濟學院教授、實效經濟學創立人羅來軍文章表示，中國工業經濟正處於恢復增長和轉型升級的關鍵期。今年以來，各項產業政策與宏觀調控政策精準對接、協同發力，穩產業、強企業、優環境，激發工業增長內生動力，供給質量和水平持續提高。10月份，全國規模以上工業增加值同比增長4.6%，裝備製造業增加值同比增長6.2%，連續3個月回升，支撐作用明顯。戰略性新興產業顯著增強，半導體器件專用設備製造業增加值同比增長33.9%。航空航天事業蓬勃發展，引領鏈上行業高速增長，航空航天器及設備製造業10月份增長12.3%，都保持較快增長勢頭。工業和信息化部有關負責人表示，以重點行業為突破，進一步推動工業經濟轉方式、調結構、增動能，鞏固企穩向好勢頭，就有條件、有能力實現全年目標任務，持續推進工業生產轉型升級，實現高質量發展。



服務消費持續較快增長，就業物價總體穩定



文章稱，當前，世界經濟復甦乏力。10月，國際貨幣基金組織(IMF)最新發布的《世界經濟展望報告》提出，全球經濟增速將從2022年的3.5%放緩至2023年的3.0%和2024年的2.9%，低於3.8%的歷史(2000-2019年)平均水平，全球經濟復甦緩慢且不均衡。外部市場環境更趨複雜嚴峻，中國國民經濟運行持續恢復向好殊為不易。

