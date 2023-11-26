侯友宜趙少康攻台南賴本命區　3萬人大造勢

現場湧入3萬名民眾。（侯友宜競選辦公提供） 中評社台北11月26日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024正副候選人侯友宜、趙少康“侯康配”正式成軍後，首場大型造勢活動今天在民進黨賴清德本命區台南市舉行，現場湧入3萬名民眾，國民黨主席朱立倫、前“立法院長”王金平、嘉義市長黃敏惠、前台南市議員謝龍介等藍軍大咖出席，場面盛大。



侯友宜、趙少康26日成立台南競選總部並舉辦造勢大會，現場湧入超過三萬名民眾，在澎湖輔選無法到場的前高雄市長韓國瑜也透過影片跨海表達支持，展現國民黨大團結的氣勢。



侯友宜表示，人家說台南綠到出汁，今天卻湧入滿滿的鄉親，在進場時爭相拉著我，為的就是對台灣未來抱持新希望，期待台灣能夠向前走。而侯友宜出身基層，一路受到“國家”栽培、人民的疼惜，才有辦法站在這裡，自己將持續堅守不分族群、不分你我，好好做事的態度，力行一輩子的心願“保護台灣”。



侯友宜也指出，民進黨這些年弊案叢生，光台南就爆發爐渣、種電等弊案，但賴清德卻選擇裝聾作啞，“民進黨不辦，讓侯友宜來辦”對於這些不公不義，將成立新的特偵組，全部掃蕩乾淨，還給人民一個清廉乾淨的政府。



趙少康則指出，他看到每一雙期待的眼睛、每雙堅定的手，都代表一個希望與期望，進場時感受到每位民眾求新、求變的意志非常強烈。他從小到大都在台南，今天他要跟老師報告“我一定勝利回來，把台灣贏回來”，侯友宜、趙少康一定會把台灣安全與和平顧好。



朱立倫表示，侯友宜配趙少康，就是要讓台灣都好康，而侯友宜腳踏實地、認真做事，更是人民所需要的“總統”。除此之外，相較於民進黨的派系分贓，國民黨則排出了專業、有戰力的優秀名單，台南的區域“立委”參選人，每一位也都是肯戰、為正義站出來的優秀人選，所以懇請大家“總統”支持侯康配、“立委”支持國民黨，讓社會安定、全民安心，更讓下一代遠離戰爭。