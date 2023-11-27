中評關注：賴清德陣營高度提防柯“無心贏”

賴清德與蕭美琴在登記後首個周日，到花蓮造勢。（照片：賴清德競選總部提供） 中評社台北11月27日電（記者 黃筱筠）2024大選確定三足鼎立，台灣民眾黨柯文哲與吳欣盈的搭檔登記參選，造勢行程卻超少，開局第一個周末僅有周日一場與青年座談，比起藍綠全台大造勢，呈現詭譎的變化。民進黨除了要防範柯是否真心打選戰，也要防範藍白合破局後，國民黨因委曲求全藍軍氣勢大振。民進黨面對選情隨時變化，沒有一定穩贏。



上週五參選登記截至，有如鳴槍起跑，民進黨副手蕭美琴回到過去她的“立委”選區花蓮，賴清德與蕭美琴首度合體在花蓮大造勢，力拚在綠營弱勢的花東維持聲量。中國國民黨候選人侯友宜與副手趙少康也排了一整天行程，有些同台，有些行程分進合擊，晚上還一起來到賴清德本命區台南，喊出有3萬人出席，凝聚藍營支持度。



比較詭異的是柯文哲，周五登記後，周六竟休工，只有週日一場與青年座談。柯是否原本預期“藍白合”，但沒有整合後，柯卻沒有安排造勢，是否對藍白整合失敗沒有掌握，行程來不及安排？



三足鼎立，柯文哲選情不被看好，未來選舉經費會更難籌措，也有組織動員能量不足等問題，柯選戰最後是否“有心無力”？很可能淪為網友戲謔的說法，柯文哲找吳欣盈搭檔參選根本透露了“無心贏”。如果柯文哲沒有盡全力打選戰，等於放水給國民黨爭取選民支持，選戰最後會加強棄保效應的作用。



以2000年大選狀況來看，當三足鼎立的態勢，泛藍分裂，對民進黨選情有利，但如果民眾黨搶的是民進黨年輕選票，這場大選三足鼎立帶態勢，是否一定對民進黨絕對優勢，民進黨恐怕也沒有百分之百把握。



根據台灣民意基金會11月最新民調顯示，最新政黨支持度25.3%台灣民眾黨，24.8%中國國民黨，24.5%民主進步黨，2.9%時代力量，1%台灣基進。民進黨的支持度大幅落後，民眾黨的支持度竄升居冠。

