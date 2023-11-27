高雄牛博肆：雙湯頭溫體牛肉火鍋　回味無窮

位於高雄市三民區北平二街19號的牛博肆溫體牛火鍋店 中評社香港11月27日電（作者 黃素芳）最近我有幸去咗台灣高雄嘅“牛博肆溫體牛火鍋”，一間以雙湯頭與溫體牛肉為特色的火鍋店。喺度，我唔單止享受到味蕾嘅盛宴，更對台灣傳統火鍋文化有咗新嘅理解。



“牛博肆”嘅店長，林千畬，係廈門大學及高雄科技大學商學院嘅雙博士生。佢從小對新鮮牛肉有深厚嘅情感，把呢份熱愛轉化為創業動力。店鋪位於高雄市三民區北平二街19號，靠近高雄醫學大學，每日下晝五點開業前，已經有客排隊等候，成為咗高雄一道獨特嘅風景。



店內嘅雙湯頭係一大賣點。第一鍋係牛骨精力湯，用牛骨、牛髓、牛尾同牛筋熬製12小時，釋放豐富嘅鈣質、鐵質同膠原蛋白。第二鍋就係老母雞蔬果湯，味道鮮甜，富含植物性維他命。呢兩種湯底嘅完美結合，為食客帶來咗獨特又營養豐富嘅體驗。



此外，“牛博肆”堅持使用台南當日直送嘅溫體牛肉，店長每日親自去果菜市場揀選新鮮蔬果，確保食物保持原汁原味。呢種對食材嘅尊重同埋堅持無添加味精湯底，反映咗林千畬對食物烹調嘅講究，同埋對高雄美食文化嘅熱愛。



林千畬強調，火鍋唔單止係美食嘅享受，更重要係營養價值。“牛博肆”嘅核心理念係創造“營養火鍋2.0”，專注於食客嘅健康。熬製湯底時，佢哋特別注重食材嘅營養成分，以確保溫體牛肉嘅營養完全融入湯中。溫體牛肉唔單止富含蛋白質同易吸收嘅亞鐵離子，有助於預防缺鐵性貧血，仲含有豐富嘅鈣、鋅同維生素B12。此外，老母雞湯能增強免疫力，有效減輕炎症同過多黏液產生，從而緩解鼻塞同喉嚨痛。煲湯過程中，我哋細心調節火喉，確保呢啲營養成分嘅完整性得到保留。店主為求完美，仲特別引入咗節能不銹鋼大型湯鍋同手工製作嘅客用銅鍋，每一個細節都展現出佢嘅匠心獨運。



“牛博肆”唔只受到本地美食愛好者嘅歡迎，仲吸引咗唔少香港人嘅注意。11月開業初期，一班騎單車環島嘅香港人士對店內嘅頂級溫體牛肉讚不絕口，留低咗極佳嘅評價。近日，更受到香港美食評論家嘅關注。



林千畬嘅故事唔只係創業勇氣嘅展現，更係對新鮮營養食材嘅尊重同埋對創新嘅追求。佢嘅堅持唔單止提供咗優質食材，仲為尋求營養補給嘅顧客提供咗極佳嘅選擇。如果你有機會去到高雄，“牛博肆溫體牛火鍋”絕對值得一試，唔單止係品嚐美食，更係體驗台灣火鍋文化嘅絕佳機會。



(作者：黃素芳，香港旅遊專業食評家)

