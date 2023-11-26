第十次中日韓外長會在韓國釜山舉行

中評社北京11月26日電／當地時間11月26日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在韓國釜山同韓國外長朴振、日本外相上川陽子共同出席第十次中日韓外長會。



新華社報導，王毅表示，中日韓合作已成為東亞地區機制化程度最高、覆蓋領域最廣、內涵最豐富的多邊合作架構，切實服務了三國發展，造福了地區人民。中日韓合作發展歷程表明，三國合作具有深厚基礎、強勁需求、巨大潛力和廣闊前景。面對百年變局加速演進、世界經濟復甦緩慢，中日韓應以更進取姿態，為促進地區和全球發展發揮積極作用。中方將繼續本著與鄰為善、以鄰為伴方針，同韓方和日方共同努力，推動三國合作重回正軌，保持健康穩定可持續發展，為地區和世界和平繁榮做出新貢獻。



王毅指出，在重整行裝再出發之際，有必要重溫中日韓合作歷程和成果，堅守初心、錨定方向，堅持將《中日韓合作未來十年展望》等領導人共識落到實處。重中之重，是繼續本著正視歷史、面向未來精神，尊重彼此發展道路及核心利益，妥處敏感問題，維護良好雙邊關係，為推進三國合作全面重啟、行穩致遠打下堅實基礎。放眼長遠，我們還要結合新形勢、新格局、新環境，賦予合作新內涵、新使命、新抓手。



王毅強調，三國要堅持倡導互利共贏，盡快重啟中日韓自貿協定談判，保持區域經濟一體化勢頭，完善多渠道、多層次的地區自貿安排，為邁向亞太自貿區這一共同目標做出貢獻。要堅持深化科技創新，加強大數據和區塊鏈、人工智能等前沿科技領域合作，共同維護產供鏈穩定暢通並優化升級，提升區域生產網絡韌性。要堅持加強交流互鑒，擴大人文交流規模，加大便利人員往來，增進三國民眾特別是青年人的理解和友誼。要堅持提升發展韌性，加大應對老齡化等領域交流合作，攜手應對氣候變化，打造新的增長點。要堅持帶動共同發展，繼續本著自願、平等、開放、共贏、透明和可持續原則，同周邊等有需要的國家和地區打造更多“中日韓+X”合作項目，帶動區域內外共同和可持續發展。

