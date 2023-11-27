陳端洪：從內、外尋找香港由治及興新動能

全國人大常委會澳門基本法委員會委員、北京大學港澳研究院院長陳端洪（中評社 陸文煜攝） 中評社香港11月27日電（記者 陸文煜）“第八屆‘一國兩制’與香港基本法研討會”於11月23日在香港舉行。全國人大常委會澳門基本法委員會委員、北京大學港澳研究院院長陳端洪表示，要實現由治及興，尋找新的動能尤為重要。香港應從內外兩方面入手，向內給市民公平感和獲得感、給政府增加賦權，向外融入國家發展大局、參與“一帶一路”建設、引進人才資金、與英美修和等，並積極克服地緣政治新格局、階層利益固化、新一波技術革命下的產業布局、經濟與政治的矛盾等難題。



陳端洪認為，關於“由治及興”，不要停留在政治情緒上，更不能作有口無心之念頌。在政治層面，要看到行動；在學術層面，要講出有邏輯的和有意義的話。



陳端洪表示，“由亂到治”的法律邏輯不等於“由治及興”的法律邏輯，各自背後有分工。中央直接訴諸全面管治權理論來處理香港問題，不是常規手段，但由治及興則需要依靠法定權的邏輯，重點在特區自治。統治的主要責任在中央；日常治理的主要責任在特區。陳端洪強調要注意兩個方面，一是常態下不要把全面管治權當作口頭禪，要講憲制法治，尊重特區依法自治；二不要用國家理性打壓和替代治理理性，更不能用表面化獻忠誠來貶低和替換治理能力。



陳端洪指出“由亂到治”的治理邏輯不等於“由治及興”的治理邏輯。第一種模式針對的是具體個人和組織的違法犯罪行為，是人的惡的方面。為了制止破壞行為，恢復秩序，政府站在道德高地，制定法律、發佈命令、採取強制措施、實施懲罰。第二種模式針對整個社會，政府作為社會的代理人需要分析社會各階層的訴求，觀察他們的行為模式，發現他們行為模式的規律。同時，作為一個高度國際化的大都市，香港的治理需要根據區域的、國家的以及國際的政治經濟形勢，重新規劃，以便及時改善條件，吸引人才和資金。陳端洪強調，香港治理很長時間內兩種邏輯將並存。因此，需要明確兩點：第一，要因時制宜，抓住主要矛盾；第二，要防止兩種邏輯打架，把一種治理術濫用於另一種治理任務。



陳端洪分析道，由治及興需要調用的能量相比暴亂之前的在總量上會大大增加，管治成本必然增加。另一方面，原有社會能量會流失一部分。在這種情況下，穩定人心是第一要務，尋找新的動能尤為重要。

