快評：台灣選情發展隱藏巨大的兩岸攤牌風險

中評社快評/針對台灣2024大選藍白合破局，藍綠白三足鼎立態勢成型，中國國民黨前副秘書長張榮恭接受中評社記者採訪時指出，如果因此增大民進黨頼蕭配的勝選機率，兩岸統獨攤牌的機率也會隨之升高；一旦頼蕭上台，明年1月13日後的兩岸當局將從近年的互斥對抗期，進入前所未有的統獨攤牌期。



淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山也表示，賴清德一旦勝選，兩岸關係絕對不會好，雙方要想恢復對話是絕對不可能的；美國也會擔心賴當選後兩岸關係會越來越壞，屆時會被迫介入台海衝突。



近幾個月來，雖然台灣各種民調多顯示民進黨參選人賴清德的支持度或看好度領先，但更有逾六成人期待下架民進黨，對藍白合有高度的期待。但11月23日藍白合確定破局之後，在三足鼎立的格局下，賴清德勝選的機率明顯上升。



正如張榮恭受訪時所說，“台獨意味著戰爭”，“台獨與和平水火不容”，是大陸長期以來的立場，並非專對頼淸德與蕭美琴。但是頼蕭的言行與大陸的立場兩極對立，甚至頼蕭連根據“憲法”來找尋兩岸政治妥協的意願也不存在，所以國民黨把這次大選定位為戰爭與和平的選擇，完全不為過。



對於台灣目前的選情發展，島內多數民眾憂心忡忡，擔心台海局勢愈發緊張以至衝突。大陸應正視和警惕台灣選情發展所隱藏的巨大的兩岸攤牌風險，做好必要的應對準備。

