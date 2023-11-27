用數字化賦能文旅產業高質量發展

中評社北京11月27日電／近年來，杭州借助數字經濟發展新優勢，拓展文旅產業發展新賽道，積極打造“數字文旅第一城”，擦亮了城市發展新名片。當前，“數字化+文旅”已成為一種發展趨勢。著力構建數字化文旅業態、營造智能化體驗空間、研發創意化消費產品、形成新型化運維思路，將為各地文旅行業發展注入新活力新動能。



以數字化賦能，充分挖掘大數據潛在價值。借助數字化技術，面向不同群體開展調查，廣泛開展文旅數據的采集、存儲、加工、分析工作，逐步建立文旅大數據分析應用平台，形成“數字化采集—網絡化傳輸—智能化計算”數字鏈條。依托雲計算、智能算法等技術，充分使用數據、分析數據結構、開展數據研究，以數據信息反饋研究遊客的參觀內容偏好、場景環境喜好，整合各方意見，持續優化提升各類消費體驗場景及服務，讓大數據為文旅產業的提質擴容、業態創新、加速發展提供指引，為文旅產業高質量發展提供更多創新發展方案。



以數字化加持，著力構建大營銷宣傳體系。瞄准數字化、智能化方向，以技術助力，打造一批集休閑、娛樂、觀光等為一體的數字文旅品牌活動，通過電視、廣播、報紙、網站、新媒體等平台，持續進行文旅品牌宣傳陣地建設。綜合運用多種形式的宣傳和營銷，以網絡直播、視頻輸出、網絡文學、特色鮮明的網絡音樂、吸引眼球的話題討論、亮點突出的H5頁面等豐富宣傳形式；以獨具創意實用美觀的文創產品、融合當地特色的文化活動等方式強化地域文化IP輸出。通過一系列營銷宣傳，逐步建立以地域文旅品牌為核心、具有鮮明IP的現代化大營銷宣傳體系。



以數字化助力，打造技術大應用體驗場景。在內容數字化方面，對重要景點、文物等廣泛收集圖片、視頻及歷史故事、文藝作品等，以雲展覽、VR視頻等形式在線展示；開展遺跡遺址、景區景點數字化工作，開發遊戲小程序、App，將文旅資源轉化為遊戲中的系統要素，打造線上遊戲、線下打卡的互動娛游場景。在景區場景數字化方面，利用人臉識別、身份認證等技術，簡化參觀環節；對珍貴文物進行數據采集，利用3D復原、超高清數字互動等技術，打造數字化體驗場景；使用元宇宙技術，打造具有景點特色的虛擬人，為遊客提供講解、路線導引等服務；加大景區智能講解、無人商店酒店等設施建設力度，不斷提升服務水平。

