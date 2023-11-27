營造數字貿易發展良好環境

中評社北京11月27日電／第二屆全球數字貿易博覽會11月23日在浙江省杭州市開幕。作為我國支持建設開放型世界經濟的重要舉措之一，數貿會的舉辦有助於健全數字貿易治理體系，促進數字貿易改革創新發展，為全球數字經濟發展、世界經濟增長注入新動能。



當前，全球數字貿易蓬勃發展，成為國際貿易的新亮點。今年以來，我國數字貿易增長較快，總體規模不斷擴大，整體結構持續優化，產業基礎繼續夯實，數字技術進一步發展，成為我國國際貿易的新增長點。



在此背景下，第二屆數貿會吸引了來自世界許多國家和地區的政府代表、企業家、專家學者：68家國際組織和商協會、63個國家和地區的使領館官員和政府官員確認參會。800多家企業線下參展，綜合館的境外展位占比達50%以上，近1.5萬家專業採購商註冊報名，其中境外採購商超過1700家。數貿會為各方提供了一個開放大平台，促進了國際間交流與合作。各方可以充分利用全球數字貿易博覽會平台，共商合作、共促發展、共享成果，將數字貿易打造成為共同發展的新引擎。



全球數字貿易的發展，離不開合理的規則和制度保障。數字貿易新業態、新模式不斷湧現，對國際規則提出了更高要求。數貿會為各國提供了共商、共建數字貿易規則的機會，通過協商與討論，有助於制定更加公正、公平、開放的數字貿易規則，促進數字貿易健康發展，為各國企業營造一個監管高效、風險可控、交易公平的數字貿易制度環境，從而推動全球經濟可持續發展。



數貿會也是技術創新的展示舞台。眾多領軍企業和技術創新者將展示最新的數字技術和解決方案，為各國企業提供轉型升級的新思路和新機遇。在數貿會綜合館，中國展區將展現世界領先的腦機接口技術和數實融合沙盤。前沿趨勢館將首次匯聚全球50個大模型，展示在教育、醫療、汽車、人機交互等領域的前沿應用。絲路電商館將全產業鏈展示電商平台、跨境物流、移動支付、雲服務等電商創新模式。數博會還將啟用數字新聞官，展覽期間24小時不間斷播報展會新聞。通過技術創新的引領，數貿會將為數字經濟發展注入新活力。



舉辦數貿會更體現中國對開放型世界經濟的堅定支持。面對全球經濟的複雜形勢和諸多挑戰，開放與合作才是應對挑戰、實現共贏的正確選擇。中國不僅宣布將每年舉辦全球數字貿易博覽會，更作出一系列承諾支持建設開放型世界經濟：將創建“絲路電商”合作先行區，同更多國家商簽自由貿易協定、投資保護協定；全面取消製造業領域外資准入限制措施；主動對照國際高標準經貿規則，深入推進跨境服務貿易和投資高水平開放，擴大數字產品等市場准入，深化國有企業、數字經濟、知識產權、政府採購等領域改革。這些舉措將進一步展示數字技術最新成果，促進國際交流與合作，推動數字貿易規則制定和完善。



來源：經濟日報 作者：金觀平



