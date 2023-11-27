哈馬斯和以色列分別釋放第三批被扣押人員

資料圖（新華社） 中評社北京11月27日電／據新華社報導，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）下屬武裝派別卡桑旅26日發表聲明說，卡桑旅當天釋放了第三批被扣押人員，包括13名以色列人、3名泰國人和1名俄羅斯人。另據巴勒斯坦通訊社26日報導，以色列當晚釋放了39名巴勒斯坦未成年人。



以色列軍方26日晚間發表聲明證實，已接收哈馬斯釋放的第三批共17名被扣押人員。這17名獲釋人員中有13名以色列人、3名泰國公民和一名俄羅斯裔以色列人。其中，12名獲釋以色列人通過加沙地帶中部邊境返回以色列，3名泰國人和1名俄裔以色列人通過加沙地帶與埃及接壤的拉法口岸抵達以色列。以色列總理辦公室發表聲明說，還有一名84歲的以色列獲釋人員因身體狀況欠佳，被直升機送往以色列南部城市貝爾謝巴的醫院。



據巴勒斯坦通訊社26日報導，以色列當晚已釋放39名巴勒斯坦未成年人，目前這些人已乘車離開約旦河西岸奧弗監獄前往拉姆安拉。以色列監獄管理局當天早些時候曾宣布，已完成釋放第三批巴勒斯坦在押人員的準備工作。



卡塔爾外交部26日發表聲明說，加沙人道主義停火協議執行第三天，以色列將釋放39名巴勒斯坦在押人員，哈馬斯將在加沙地帶釋放13名被扣押的以色列人，還有1名俄羅斯人和3名泰國人已被移交給紅十字國際委員會。



哈馬斯26日晚發表聲明說，哈馬斯正認真考慮釋放更多的被扣押人員來換取加沙地帶更長的停火時間。



以色列和哈馬斯在加沙地帶的停火協議於當地時間24日上午7時正式生效。根據協議，加沙地帶將停火4天，巴勒斯坦武裝組織和以色列將停止“所有軍事行動”。哈馬斯於24日、25日晚分別釋放了兩批共41名被扣押人員，以色列也釋放了兩批共78名被關押的巴勒斯坦人。