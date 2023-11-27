鈕則勳析侯康配雙北得票數　蔣萬安是關鍵

文化大學廣告學系主任鈕則勳則認為，國民黨2024要勝選，台北市長蔣萬安在雙北開拓中間與年輕選票的力道才是重要關鍵。（鈕則勳的行銷扭一下臉書） 中評社台北11月27日電／2024大選，中國國民黨2024候選人侯友宜與中廣董事長趙少康“侯康配”搭檔參選。國民黨前“立委”蔡正元指出，台北市對國民黨是相當指標性的地方，並認為侯要跨越60萬票的“連勝文防線”是巨大且困難的挑戰。對此，文化大學廣告學系主任鈕則勳則認為，國民黨台北市長蔣萬安在雙北開拓中間與年輕選票的力道才是重要關鍵。



蔡正元25日在臉書發文指出，國民黨在台北市的得票數受到投票率的影響會起起伏伏，在2024年選舉在三強鼎立的狀況下，侯友宜在北市能否拿超過60萬票是艱難的挑戰。因2014年台北市長選舉，連勝文的得票數超過60萬票，已成國民黨的天花板防線。蔡正元認為，“連勝文防線”對侯友宜是巨大且困難的挑戰。



對此，文化大學廣告學系主任鈕則勳26日在臉書表示，侯康配在雙北絕對是要以開拓選票為主，如果只能顧守基本盤，勝率只會更低，所以台北市長蔣萬安在雙北開拓中間與年輕選票的力道將是重要關鍵！所以重點不是《連勝文防線》應該是《侯蔣防線》才對”。



鈕則勳指出，藍軍在台北市要突破60萬票，確實有相當程度的懸念，以蔣萬安那麼強，但在去年三強鼎立的時候，也只拿到57萬票，特別台北市還是台灣民眾黨2024候選人柯文哲的本盤區，所以鈕哥說戰略上不能夠“冷柯”，應該要以副手趙少康來“壓柯”，侯友宜則強攻賴清德，找回藍軍基本盤。加上蔣萬安在台北市執政的優勢，進取中間與年輕選票，才有機會超越2014年的連勝文60萬票票的“連勝文防線”。

