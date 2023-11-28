社評：中英關係改善需要從長計議

中評社北京11月28日電（評論員 喬新生） 英國卡梅倫勛爵近日被重新任命為外交大臣，說明保守黨執政團隊內部缺乏可用之材，同時也說明，英國對外政策特別是對華政策，已經走到窮途末路。走出英國的外交困境，需要啟用這位保守黨內的知名人士。但是，英國再也回不到過去，中英關係改善需要從長計議。



作為英國保守黨內的務實派，卡梅倫對外政策非常清晰。但是，在處理與歐洲聯盟關係方面，他大意失荊州，舉行公民投票，英國保守黨一敗塗地。接受投票結果英國保守黨無奈只好正式啟動與歐洲聯盟脫鈎的談判。這種判斷上的失誤，使得英國保守黨內一些重要人物，對卡梅倫失去了信心。而卡梅倫政府為金融公司提供政府貼息貸款，造成重大損失，使得卡梅倫不得不辭去在保守黨內部的職務。



此次東山再起，可以看作是英國在處理對外事務方面的一次重要轉機，同時也意味著卡梅倫很可能借助於自己外交大臣的身份，徹底改變自己的政治命運。



作為世界第六大經濟體，同時也是國際金融中心，英國特別是英國倫敦在世界經濟轉型中，仍然扮演至關重要的角色。不過，從目前英國保守黨政府所採取的一系列方針政策來看，全面依靠美國實現經濟的復甦，只能會使英國經濟越陷越深。英國保守黨內政治人物認為，英國保守黨必須全面革新，修正自己的外交路線，實行獨立自主的外交政策。



中國一些人認為，影響中英關係發展的是美國因素和香港因素。不可否認，美國和香港因素至關重要，但是，如果忽視了英國作為老牌資本主義國家，在處理對外事務方面所形成的外交傳統，那麼，分析中英關係很可能會出現錯誤的思維定勢。



首先，英國奉行極端實用主義的外交政策。在處理對外事務方面，強調實際利益，積極務實。當年英國殖民統治者將沾染天花的物品，主動送給北美地區的印第安人，從而導致北美地區印第安土著居民大量死亡。對於這樣一個殖民統治者，不能以傳統的道德觀念，分析其外交政策走向。只要有利於開疆辟土，有利於維護英國的經濟利益，英國政府就會不惜一切代價，修正自己的外交政策。

