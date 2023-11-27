首屆“回歸杯”粵澳大學生秋日運動會舉行

資料圖（新華社） 中評社北京11月27日電／據新華社報導，首屆“回歸杯”粵澳大學生秋日運動會26日在廣州暨南大學邵逸夫體育館舉行，旨在促進粵澳兩地青年學生體育交流互動，共慶澳門回歸祖國二十四周年。



來自中山大學、華南師範大學、南方醫科大學、華南理工大學等廣東高校，以及澳門大學、澳門科技大學、鏡湖護理學院和聖若瑟大學等澳門高校的近200名內地、澳門學生參與本次活動。



本次秋日運動會包含三人籃球賽、羽毛球等競技比賽，還增加了趣味運動會項目。廣東高校澳門學生聯合會理事長、南方醫科大學學生黃善慈說：“很高興能看到來自粵澳兩地的大學生在賽場上拼在一起、玩在一起、樂在一起。對於我們澳門同學來說，參與運動會不止為了爭取名次，更能收穫一段難忘的經歷、一些溫暖和友誼。”



一位專程從澳門大學前來參賽的同學參加了籃球和拔河兩個項目。他說：“我在這裡認識了不少新朋友，以後會常來廣州看看。”



粵澳兩地語言相通、交通便利，文化習俗和生活習慣相似。目前有超過3000名澳門學生在廣東高校學習生活。近年來，中央政府駐澳門聯絡辦公室廣東聯絡部和廣東省、廣州市相關單位相繼支持推動舉辦了“澳門青年文化節”“澳門青年大灣區實習就業創業啟航行動”“廣府文化一日游”等一系列交流活動，推動更多澳門青年融入國家發展大局，增強了澳門青年對祖國的認同感和歸屬感。



本次運動會由中央駐澳辦廣東聯絡部、廣州市人民政府港澳事務辦公室、廣州市體育局和廣州市青年聯合會指導，廣東高校澳門學生聯合會和廣州市青年文化宮主辦，澳門特區政府教育及青年發展局、中國澳門體育總會聯合會、暨南大學提供支持。



