亞洲首只沙特ETF將於11月29日掛牌

資料圖（新華社） 中評社北京11月27日電／據新華社報導，香港特區政府財政司司長陳茂波26日發表網志表示，亞洲首只沙特ETF（交易型開放式基金）將於29日在港交所掛牌，屆時投資者將可以港元或人民幣直接在香港市場通過ETF交易沙特股市指數成份股，相關組合包括石油企業沙特阿美。這只ETF的資產規模是全球同類產品中最大。



陳茂波說，近兩個月港交所已先後將沙特交易所和印尼證券交易所納入認可證券交易所名單，容許在這些交易所上市的公司在港第二次上市。沙特交易所匯聚中東大型能源、工業及醫療行業；印尼證券交易所屬於東南亞地區優質創新型企業的集資地。鼓勵兩個新興市場的企業利用香港作籌融資，也會為它們落戶香港和拓展業務提供更大的誘因。



此外，特區政府招商引資工作正穩步前進。陳茂波表示，除重點企業以外，特區政府投資推廣署今年首10個月協助超過330間內地或海外企業在香港開設和擴展業務，同比增長30%，這些企業預計會為香港創造超過3700個就業機會。



陳茂波說，近年特區政府在創新科技及新型工業化方面持續投資和推動，加強研究成果轉化及創科產業化，加上整個特區政府積極對外展示香港新優勢、全速全力招商引資，正面效果陸續實現。