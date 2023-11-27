腦機接口研發加速　為殘障人士翻開新生活

11月23日，在第二屆全球數字貿易博覽會上，觀眾在前沿趨勢館體驗與穿戴智能仿生手的參展人員握手 中評社北京11月27日電／據新華社報導，在一個展館中布置的室內攀岩墻上，一名右下肢截肢的人士靈巧展示攀岩技能。他使用的基於腦機接口技術的智能仿生腿，不僅幫助他恢復日常行走能力，就像室內攀岩這種較高強度活動也能輕鬆完成。



第二屆全球數字貿易博覽會23日至27日在杭州舉行。本屆博覽會上不僅有華為、阿斯利康、鬆下等國內外企業展示制藥、人工智能、智能製造等領域的新技術和新應用，像強腦科技有限公司這樣專注腦機接口技術的公司也備受關注。



腦機接口經過國內外科研團隊多年開發，已取得不少進展，目前有兩大技術路徑。美國企業家埃隆·馬斯克旗下的腦機接口公司“神經連接”專注於侵入式腦機接口技術，探索帕金森、重度癱瘓等疾病的治療；強腦科技等一些企業則專注於挖掘非侵入式腦機接口技術的應用。



在強腦科技展位上展示室內攀岩能力的林國秋告訴記者，他小時候因意外受傷而右下肢截肢，此前使用過很多國際品牌的假肢，但效果一般。後來，他有機會嘗試強腦科技開發的智能仿生腿，並加入這家公司成為產品體驗官，與研究人員一起開發產品。



林國秋說，他使用這款基於非侵入式腦機接口技術的智能仿生腿產品已經3年了，不但恢復了正常行走能力，熱愛運動的他還考取了健身教練證，經常參加室內攀岩運動。智能仿生腿一次充電可持續使用數天，已經有計劃近期推向市場。



據強腦科技介紹，這款智能仿生腿可以通過傳感器實時采集數據，經算法處理後轉化為指令，控制產品的液壓系統，從而能針對使用者的運動狀況進行動態的實時適配，滿足下肢截肢人士在日常生活場景中所需的動作自由度，讓他們可以像控制自己的腿一樣控制智能仿生腿自由行走。



在展位現場，另一名上肢截肢的人士在使用強腦科技推出的智能仿生手。這也是基於非侵入式腦機接口技術的產品。使用者利用智能仿生手不但可輕鬆取物，還能寫毛筆字。