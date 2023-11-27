銀川：“群眾戲劇節”讓群眾成為作品主角

首屆銀川群眾戲劇節演出現場。（受訪者供圖） 中評社北京11月27日電／據新華社報導，由中共銀川市委宣傳部、銀川市文聯等單位聯合舉辦的2023“強國復興有我”首屆銀川群眾戲劇節25日在寧夏銀川市開幕。這是今年“強國復興有我”群眾性主題宣傳教育活動的一項重要內容，旨在以戲劇為橋梁紐帶，通過全民參與的方式，讓更多人感受到戲劇的魅力和城市的活力。



戲劇節首部原創群眾劇目《有一天》在開幕式上精彩開演。這部原創戲劇作品由社會招募的全素人演員演出，他們是第一次走上戲劇舞台，演的是自己親歷的人生際遇。質朴的表演和真摯的情感打動了現場觀眾，體現了文藝作品要把人民作為主角的藝術真諦。



首屆銀川群眾戲劇節藝術委員會主任李思遙介紹，戲劇節在板塊設置上重點突出群眾性，讓群眾站在舞台中央，實現劇作者、劇中人、觀賞者角色的無縫切換。



銀川市文聯相關負責人表示，群眾戲劇節定位全民參與文化、全民推廣文化、全民共享文化，將挖掘蘊藏在群眾中的戲劇創作、表演、運營資源，為熱愛戲劇的普通人搭建起戲劇觀賞大展台、創作表演大舞台、文化交流大平台。



首屆銀川群眾戲劇節系列活動將持續到2024年2月4日。在兩個多月的時間裡，銀川市將調動各方面戲劇資源，特別是激發城鄉群眾劇團、社區劇社、學生戲劇小組、行業藝術團體等積極參與節目遴選，展現表演才華，豐富群眾文化生活。



