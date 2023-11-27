推進高標準服務業擴大開放

資料圖（新華社） 中評社北京11月27日電／據新華社報導，近日，國務院印發《支持北京深化建設國家服務業擴大開放綜合示範區工作方案》（以下簡稱“2.0方案”）。商務部、北京市有關負責人在國新辦新聞發布會上介紹，今年前三季度，11個國家服務業擴大開放綜合試點示範省市服務業增加值為13.2萬億元，占當地地區生產總值的69.7%。2.0方案推出170多項新的試點舉措，為穩步推進制度型開放、構建高標準服務業開放的制度體系進行了實踐探索。



示範區貢獻日益顯現



2015年至今，中國已經有11個國家服務業擴大開放綜合試點示範省市。商務部外國投資管理司司長朱冰介紹，今年前三季度，11個試點示範省市服務業增加值為13.2萬億元，占當地地區生產總值的69.7%；服務業實際使用外資508.5億美元，占全國服務業引資的55.6%；高技術服務業占當地服務業實際使用外資的43%，高於全國4.5個百分點。



商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激介紹，作為全國唯一的國家服務業擴大開放綜合示範區，3年來，北京示範區圍繞工作定位和目標任務持續推進創新探索，對全國服務業開放的貢獻日益顯現出來。



一是優化開放模式。加強統籌謀劃，推進北京市全市域的改革開放、特色園區示範發展，強化制度創新與要素保障，多維度搭建與國際規則相銜接的服務業擴大開放基本框架，優化發展的綜合環境。



二是提升開放水平。北京市聚焦科技、電信、文化等現代服務業，實施120餘項高含金量的試點舉措，兼顧內外資、准入與准營、企業投資和人才智力引進，為推進更大範圍、更寬領域、更深層次的開放作出了良好示範。



三是蓄積發展動能。2020年9月到今年9月，示範區累計吸收服務業外資457.5億美元，占全國服務業吸引外資的11.2%；今年上半年，服務業增加值占北京市地區生產總值比重達到85.9%。