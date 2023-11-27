科學統籌醫療資源　落實分級診療制度

資料圖（新華社） 中評社北京11月27日電／據人民日報報導，11月26日，國家衛生健康委召開新聞發布會介紹冬季呼吸道疾病防治有關情況。國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒介紹，隨著各地陸續入冬，呼吸道疾病進入高發時期，各地要科學統籌醫療資源，落實分級診療制度，跨科跨院調劑力量，發揮醫聯體作用，提高一般性感染的診療能力和重症識別轉診效率。



近期我國急性呼吸道疾病持續上升，與多種呼吸道病原體叠加有關



米鋒介紹，監測顯示，近期呼吸道感染性疾病以流感為主。此外，還有鼻病毒、肺炎支原體、呼吸道合胞病毒、腺病毒等引起的疾病。分析認為，近期我國急性呼吸道疾病持續上升，與多種呼吸道病原體叠加有關。要努力增開相關診室和治療區域，適當延長服務時間，加強藥品供應保障，發揮中醫中藥作用，最大限度提高接診能力和診療規範化水平；要向社會及時公開、持續更新提供兒科、發熱門診等服務的醫療機構信息，發揮互聯網醫院和基層醫療衛生機構作用，方便群眾就近就便有序就醫；要做好學校、托幼機構、養老院等重點人群密集場所疫情防控，減少人員流動和探訪。



米鋒提醒公眾，要保持戴口罩、多通風、勤洗手的衛生習慣，倡導“一老一小”等重點人群積極接種相關疫苗，有呼吸道症狀時要做好防護，保持社交距離，避免家庭、單位內交叉傳染。大醫院人員密集，等候時間長，交叉感染風險較高，家裡如有兒童患病症狀較輕，建議首選到基層醫療衛生機構或綜合醫院兒科就診。目前，全國各省份衛生健康部門已在官方網站和政務微信平台公布了本地可以提供兒科診療服務的醫療機構信息，並將及時更新。



預防傳染病，疫苗是安全、便利、經濟的一項措施



中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶說，目前有疫苗可預防的傳染病大概有40多種，其中有一部分屬於呼吸道傳染病。在目前呼吸道疾病流行的情況下，建議大家按照免疫程序，能夠接種疫苗的盡量接種疫苗。近期我國呼吸道疾病流行監測結果顯示，病原以流感病毒為主，多種病原共同存在。