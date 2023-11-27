推動責任落實　健全制度機制　

資料圖（新華社） 中評社北京11月27日電／據中紀委報導，形式主義、官僚主義是實現新時代新征程黨的使命任務的大敵。二十屆中央紀委二次全會對重點糾治形式主義、官僚主義作出部署，強調“必須深挖根源、找准症結，精準糾治、增強實效。”各級紀檢監察機關把糾治形式主義、官僚主義擺在更加突出位置，在推動責任落實、靶向糾治問題、健全制度機制上聚焦用力，推動作風建設持續走深走實。



強化部署安排 壓實主體責任



“嚴肅糾治空喊口號、層層加碼、推諉扯皮、盲目決策、‘堆盆景’、搞‘形象工程’、數據造假、違反財經紀律等行為。”今年初，在吉林省長春市十四屆紀委三次全會上，長春市紀委監委主要領導對2023年重點糾治形式主義、官僚主義作出部署。



各級紀檢監察機關堅持從政治上看、政治上抓，把糾治形式主義、官僚主義作為持之以恒抓好黨的作風建設、加強和改進黨委（黨組）作風的重要內容，強化部署安排，壓實主體責任。



安徽省紀委監委協助省委研究出台整治形式主義為基層減負工作具體措施，加強對為基層減負工作的專項監督。中央紀委國家監委駐中國工商銀行紀檢監察組與工商銀行黨委同題共答、同向發力，將糾治形式主義、官僚主義作為推進作風建設的重點任務，緊盯影響黨中央決策部署落實、加重基層負擔等問題統籌推進專項行動。



抓住領導幹部這個“關鍵少數”，長春市紀委監委印發《關於紀檢監察機關加強對領導幹部教育監督的具體措施》，統籌開展調研談話監督，壓實作風建設主體責任，累計談話各級各類幹部1425人次，反饋問題3200個，提出整改建議4560條，督促“關鍵少數”嚴於律己、履職盡責。



堅持問題導向 整治頑瘴痼疾