武漢：緊盯微權力運行　村級紀檢委員全覆蓋

（來源：新華社） 中評社北京11月27日電／據中央紀委國家監委網站報導，記者近日從湖北省武漢市紀委監委獲悉，該市紀檢監察機關緊盯小微權力運行，整合基層監督資源，選優配齊村（社區）紀檢委員。截至目前，該市村（社區）紀檢委員、監察信息員和村（居）務監督委員會主任實現“三合一”任職，148個鄉鎮（街道）和3000餘個村（社區）實現專職紀檢委員全覆蓋。



為促進紀檢委員規範履職，擦亮基層監督探頭，武漢市紀委監委出台《關於加強全市村（社區）黨組織紀檢委員（監察信息員）工作規範化建設的實施方案》，明確工作職責權限，規範日常管理考核，統籌推動監督下沉落地，融入基層治理。同時，該市紀委監委制定全市鄉鎮（街道）紀檢監察機構和村（社區）紀檢委員（監察信息員）職責清單、權限清單和負面清單等7張清單，督促“照單辦事”，提升履職效能。



“對基層監督發現的重要問題線索，我們加強市區街村上下聯動，整合監督力量，打出案件提級查辦、‘室組地’聯動等組合拳，破解基層監督力量薄弱、熟人社會監督難等頑疾，深化推進群眾身邊腐敗和作風問題專項整治。”該市紀委監委黨風政風監督室有關負責同志介紹。



武漢市紀檢監察機關督促相關職能部門全面核查異常數據和問題，並抽查結果，形成比對、核查、復核、督查整改的全鏈條閉環，推動市人社局、民政局等部門健全完善失業保險、高齡津貼、村級財務審計等相關工作流程，督促市農業農村局將清廉建設融入基層治理，出台規範小微權力運行制度，明確23項村（社區）小微權力清單，促進基層小微權力依規依紀依法運行。



