中評社北京11月27日電／網評：體教融合提升學生健康保障水平



來源：光明日報 作者：楊玉春



近日，第一屆全國學生（青年）運動會於廣西南寧落幕，展現了我國體教融合的重大改革成果。據教育部體衛藝司相關負責人介紹，數據顯示，我國學生體質健康水平總體提升，優良率由2016年的26.5%提高到2021年的38.5%。青少年健康是健康中國的重要人力資源基礎，促進學生身心健康、全面發展，是黨中央關心、人民群眾關切、社會關注的重大課題，當前學校體育教學改革的持續推進，正積極推動著各級各類學生的健康成長。



設施優化，築牢學生健康保障之基。體育設施建設是學生體育鍛煉的保障，是支撐學校體育改革發展的基礎，學校體育場地與器材等基礎設施建設是增強學生體育素質、落實“健康第一”理念的重要載體。數據顯示，2012年至2022年，我國學校體育運動場（館）面積達標比例由51%提高到94.1%，體育器械配備達標學校比例由52%提高到97.3%。完善的體育設施為學生提供了良好的鍛煉環境，保障學生運動、檢測、訓練中的安全和動作規範，讓學生可以在寬敞的場地中積極發揮自身運動潛能、消耗能量、放鬆心情，提升自身運動素養。同時，多樣化的運動器材為學生提供了更多選擇的機會，滿足學生多元化需求，調動學生的熱情，促進學生個性化的發展。



隊伍打造，凝聚學生健康保障之力。體育教師隊伍是學校體育發展的源頭活水和人才保障，是指導學生運動技能的導師團，更是學生健康發展的守護者和引路人。從數據來看，我國義務教育階段體育教師穩步增長，由2012年的43萬人，到2022年已增加到70萬人，增長62.8%。更多專業體育教師的加入，保障了學校體育教學的穩步開展，為學生健康發展凝聚力量。學校不再需要大量聘請代課教師，教師隊伍的專業化保障了體育教學中更加科學的運動課程和訓練計劃，有助於引導學生養成良好的運動習慣，糾正學生運動中的錯誤姿勢，幫助學生探索運動樂趣，釋放壓力、緩解焦慮，養成積極健康的生活方式，逐步培養自我健康管理能力。